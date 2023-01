Las bajas en la medular del Levante le obligan a cambiar su plan ante el Granada CF

La baja por sanción de los centrocampistas Joni Montiel, Pepelu García y Vicente Iborra para el partido del sábado próximo ante el Granada CF, obligarán al técnico del Levante UD Javi Calleja a cambiar su esquema de juego.

Sin Pepelu ni Montiel, por acumulación de amonestaciones, ni probablemente por Iborra, ya que el Levante tiene previsto recurrir ante el TAD su sanción de cuatro partidos por la expulsión en Copa, a Calleja sólo le queda Pablo Martínez como centrocampista puro.

Posible vuelta

En principio, José Campaña debería estar listo para poder jugar algunos minutos ante el Granada CF, pero es poco probable que pueda ser titular. El sevillano se retiró lesionado en el muslo izquierdo del partido del pasado 18 de diciembre de 2022 ante el Eibar y todavía no ha vuelto a jugar.

Así, a Calleja no le quedará más remedio que cambiar su esquema de juego o adelantar a algún defensa al centro del campo. La posibilidad más factible es que el central Rober Pier se incorpore a la medular, posición en la que ha jugado decenas de partidos con la camiseta del Levante. Los otros dos centrocampistas del equipo, De Frutos y Musonda, son extremos y no pueden ocupar una posición centrada en el centro del campo, mientras que Calleja todavía no ha contado con Hugo Redón, del filial y que milita en Tercera RFEF.

Más bajas

Al margen del equipo por lesión también están Mustafi y Brugué, de baja de larga duración, y el exrojiblanco Rober Ibáñez, que está lesionado desde finales de noviembre por una rotura en el aductor izquierdo y que afronta el tramo final de su recuperación.