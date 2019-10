"Me habían advertido de la dureza de Benito. Sabía que era un gran defensa y era la primera vez que jugaba contra él. Pero creo que en la jugada del gol se equivocó. Pensó que haría el amago hacia un lado y me fui por el contrario. Sólo me quedaba meter el gol y García Remón no pudo pararla".

Con estas palabras recordaba Lorenzo, uno de los goles que forman parte de la historia rojiblanca por ser el que hasta el día de hoy ha sido la única victoria que ha cosechado el Granada en el Santiago Bernabéu.

Lorenzo recibió de espaldas, se deshizo de Benito y batió a García Remón ajustado al poste

Mucho ha llovido desde entonces, concretamente desde el 20 de enero de 1974. Camino va del medio siglo. Ni antes ni después el Granada ha salido victorioso del coso blanco.

El gol

Según narran las crónicas, era el minuto 14 cuando Montero recibió un gol de Chirri, avanzó por la derecha y cedió en perpendicular para Lorenzo, que tras recibir de espaldas y amagar hacia su izquierda para deshacerse de la marca de Benito encaró a García Remón para batirle con un chut que envió el balón ajustado al poste izquierdo del cancerbero internacional del Real Madrid.

El delantero vallisoletano también rememoró en el trigésimo aniversario del histórico hecho que "quedaban muchos minutos pero entonces la defensa del Granada era fenomenal".

Sin agobios

Las crónicas de entonces señalan que ese Real Madrid de Pirri, Del Bosque, Velázquez, Amancio y Santillana presionó para intentar al menos la igualada, pero sin agobiar en demasía al portero rojiblanco. Así lo rememoraba Izcoa: "Jugamos muchas veces en el Bernabéu, pero no recuerdo que en ese partido nos agobiasen mucho". Lo que sí mantiene en su mente el cancerbero vasco es que "Falito sacó dos balones... y que As sacó una foto en la que nos estamos abrazándonos, no recuerdo si con Falito o con Chirri".

De que Falito salvó dos goles en la raya se acordaba Quiles. "No me extraña porque tenía un don especial, innato para, en cuanto Izcoa o Ñito salían de puerta automáticamene situarse bajo palos".

Prima doble

Mientras a Castellanos que le tocó "marcar a Santillana porque Fernández estaba sancionado", lo que a Falito no se le escapaba es que "Cándido Gómez nos dobló la prima, que creo que fueron 40.000 pesetas".

El triunfo logrado en Madrid hace 45 años no fue casualidad. El Granada que entrenaba Joselito realizó la mejor temporada de su historia y acabó sexto. Antes de esta victoria, los rojiblancos sólo arañaron dos empates en el coso blanco (1942/43 y 1943/44). Después, nada de nada.

Oportunidad histórica

Este sábado, el Granada de Diego Martínez puede hacer aún mas historia. De momento, se va a permitir el lujo de disputarle el liderato a todo un Real Madrid en su propio Santiago Bernabéu.