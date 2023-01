Lucas Alcaraz: “El estadio y el Granada CF presagiaban que íbamos a empatar”

El entrenador del Ibiza, Lucas Alcaraz, dijo tras la derrota de su equipo ante el Granada en rueda de prensa que “el partido fue parejo”

“Hubo un gol de córner, un par de ocasiones claras nuestras y en el segundo tiempo más de lo mismo. Se masticaba el gol del empate. El estadio y el rival presagiaban que íbamos a empatar, pero hemos fallado en no conseguir rematar lo que el equipo ha producido”, añadió el preparador.

A Lucas no le dio recibir el 1-0 a balón parado, pero sí que los suyos no marcaran en el Nuevo Los Cármenes.

“Todos los equipos meten y reciben a balón parado, lo que me da coraje es no marcar por todo lo que ha hecho el equipo. Colectivamente hemos sido superiores, me fastidia que el equipo no haya podido empatar llevando el peso del partido porque eso es difícil en Los Cármenes”, aseguró ante los periodistas.

Sobre su regreso al banquillo en Granada, el preparador aseguró que este sábado “los sentimientos estaban en segundo plano”.

Loas a los suyos

“Nos jugamos mucho, tengo un grupo de jugadores que se mata y está mi máxima dedicación y profesionalismo. Estoy jodido porque ves que los jugadores van. Se ve en el campo, es un equipo implicado, honrado y que va a ir para arriba en cuanto encuentre el acierto”, añadió Alcaraz.

De hecho, recordó que han jugado en las últimas jornadas “tres partidos contra tres equipos de arriba” y no recuerda “ninguna parada” de su portero, insistiendo en que les faltó “claridad y precisión en la definición”.