En Lugo consideran “clave” el partido del sábado ante el Granada

El delantero del Lugo Manu Barreiro catalogó como "clave" el partido del próximo sábado ante el Granada en el Anxo Carro para que su equipo llegue "en el lío" por la permanencia a las vacaciones de Navidad y consideró "difícil de entender" la dicotomía de su rival, un Granada que es el mejor local de Segunda con 26 puntos sumados y el segundo peor visitante con sólo 6 puntos.

"Es difícil de entender porque tiene un grandísimo equipo, jugadores de otra categoría, es de los tres mejores, con diferencia, pero Segunda es así, vas a campos complicados y seguro que saben que el sábado no será un partido fácil. Esperemos que les pese y en el aspecto psicológico aprovechar ese tipo de cosas porque nosotros tenemos que aprovechar las debilidades del contrario", dijo en rueda de prensa.

El delantero del Lugo se ha repuesto de una "rotura pequeñita en el ligamento lateral" de la rodilla izquierda y el pasado fin de semana recuperó la titularidad ante la Ponferradina en El Toralín, donde los rojiblancos enlazaron su segunda derrota con Fran Justo, el técnico que ha dirigido al equipo las cuatro últimas jornadas.

"Para nosotros esta semana es súper importante. Son muchas más horas de entrenamiento para asimilar lo que el entrenador quiere. Su intención es que seamos agresivos, que vayamos a ganar a cualquier campo. Se está viendo en la forma de apretar. Quiere agresividad en campo contrario y ser sólidos defensivamente", reveló.

El veterano delantero reconoció que al Lugo le "hacen falta resultados" porque tiene "déficit de puntos".

"Pero vamos por el buen camino y veo al entrenador con las ideas claras y el equipo asentado para que vaya mejor", opinó Manu Barreiro.

Más importante

El jugador santiagués dijo que tienen por delante "un partido súper importante" porque, además, es el último antes de las vacaciones.

"Después de la victoria (0-1) en Santander veníamos con muchas ganas de afrontar el partido con el Sporting, nos llevamos un palo duro (0-1) y otro en Ponferrada (1-0) y este es vital para irte con sensaciones medio buenas, con 21 puntos, que son pocos, pero, en una Liga que está igualada, te metes otra vez en el lío. Es un partido clave porque, si no, no disfrutas de las vacaciones y te lo llevas para casa", señaló.

Barreiro admitió que los lucenses no estuvieron "a la altura" de lo que se le exigía "en cada partido" en la primera vuelta.

"Los puntos son los que son, no engañas a nadie. Autocrítica, responsabilidad y mejorar. No queda otra. Si queremos salvarnos tenemos que dar un puntito más todos. A la afición es a la única a la que no podemos pedirle porque da gusto. Hay que ganar este partido ante el Granada e irte con los deberes en suspenso, pero metidos en el lío", zanjó el delantero.