Luis Milla, otro comodín para Diego Martínez

El ex del Guijuelo fue el especialista del Tenerife en las jugadas a balón parado del cuadro canario desde su llegada en el mercado de invierno de 2018. Su ‘guante’ en la estrategia es un atractivo para un equipo que saca mucho provecho de la pizarra . En la recién terminada temporada histórica rojiblanca eran Vadillo y Montoro los encargados principales de servir los saques de esquina y faltas. Milla se distingue también por su acierto desde los once metros , aunque el cuadro rojiblanco cuenta con otros lanzadores fiables como Roberto Soldado.

El madrileño llega a la máxima categoría del fútbol español tras curtirse en divisiones inferiores del panorama nacional. Milla no destaca por ser un jugador poderoso en lo físico, pero su despliegue en la medular es considerable . El centrocampista se ha batido el cobre en Segunda División B para llegar a la élite, por lo que sabe bregar pese a ser un jugador que destaca por otras cualidades.

El primer fichaje del verano encaja en el clásico 4-2-3-1 del entrenador gallego. Su compatibilidad con Montoro será una de las claves para ganar minutos en la campaña . Las condiciones del jugador son idóneas para el 5-4-1, el otro esquema estrella del último curso. Milla es un centrocampista con mucho recorrido . El futbolista acostumbra a participar mucho en la salida de balón del equipo, pero también tiene llegada al área rival, algo importante cuando se juega con un único referente en la delantera. El ex chicharrero se amolda también al 4-4-2, pues ha sido un esquema empleado por Rubén Baraja en la campaña de Segunda División. Su temprana llegada al equipo es una ventaja para él y el cuerpo técnico rojiblanco, ya que podrá aprender los automatismos del bloque nazarí desde el primer día de la pretemporada.

Una de las virtudes más valoradas del futbolista de 25 años es su polivalencia . El ex del Fuenlabrada puede acoplarse en el doble pivote por delante de la defensa, pero también puede jugar detrás de los delanteros si la situación lo requiere. Para jugar en el Granada de Diego Martínez se debe estar dispuesto a jugar donde el técnico gallego.

El nivel de acierto de un fichaje se debe ver con su rendimiento sobre el terreno de juego, pero la incorporación de Luis Milla al Granada ha abierto el mercado estival rojiblanco con una ilusión considerable. El perfil del centrocampista encaja perfectamente con las ideas de Diego Martínez . El futbolista puede adaptarse a distintos esquemas y a distintas posiciones en la medular. El aterrizaje del ex del Fuenlabrada en el vestuario cumple con la necesidad de tener un relevo natural para Montoro , pues Milla tiene dotes para dirigir el juego. Su influencia en el balón parado es otro punto a favor para el equipo.

Cuatro curiosidades sobre el jugador

Luis Milla llega al club con un reconocimiento merecido tras destacar en Segunda División, pero su trayectoria hasta llegar a Primera tiene singularidades. El jugador se enfrentó al Granada CF en su primera campaña en el Tenerife tras llegar al club blanquiazul en el mercado invernal, pero en la última temporada rojiblanca en Segunda no llegó a medirse ante su nuevo equipo. A una faltó por problemas físicos y a otra por acumulación de amonestaciones. Su único duelo ante el cuadro nazarí terminó en un triunfo rojiblanco por 2-1 en Los Cármenes. Luis Milla fue uno de los jugadores más destacados de la eliminatoria de Copa en la que se enfrentó al Real Madrid cuando militaba en el Fuenlabrada en la temporada 2017-18. Su destacada actuación fue redondeada con un golazo lejano en el partido de vuelta disputado en el Santiago Bernabéu. El centrocampista se lució en un estadio que conoce muy bien su apellido, pues su padre ganó varios titulos como merengue. El ex seleccionador sub 21 ha señalado en diferentes entrevistas la buena comunicación que mantiene con su hijo. Una figura familiar fundamental y, además, un mentor. Su estreno profesional fue el 28 de enero de 2018, cuando completó los 90 minutos del encuentro ante el Real Valladolid recién llegado al CD Tenerife. El próximo curso será el de su debut en la LaLiga Santander. La ambición del futbolista es máxima por hacerse un sitio entre las figuras revelación de la próxima temporada en Primera.