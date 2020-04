El muro rojiblanco en números

No es un secreto para nadie que la principal fortaleza del Granada CF en su retorno a Primera División ha sido su excelente engranaje defensivo. El cuadro de Diego Martínez es, con 32 tantos en contra, el séptimo equipo de LaLiga Santander con menos goles encajados. El buen funcionamiento del conjunto rojiblanco es gracias al rendimiento del bloque en general y al de la retaguardia en particular, ya que los miembros de la zaga granadinista presentan unos buenos registros numéricos. Por si fuera poco, detrás del muro está Rui Silva, cuyos guarismos son sobresalientes.

Diez puertas a cero contemplan la trayectoria rojiblanca en liga. Ocho encuentros sin encajar fueron en la primera vuelta de la competición. Buena parte del mérito lo tiene Rui Silva, que es el tercer portero de la categoría con más paradas realizadas con 78 intervenciones. El meta portugués se ha colado entre los cancerberos revelación de la campaña gracias a su buen hacer.

Llegar a poner a prueba a Rui Silva no es tarea sencilla para los ataques rivales, pues delante tiene una zaga a prueba de balas. La pareja de centrales más repetida a lo largo de la temporada, Domingos Duarte y Germán, son especialistas en defender el área. El ex del Tenerife ha ganado 51 duelos aéreos y ha realizado 80 despejes en sus 19 apariciones. El gaditano ha conseguido también 86 recuperaciones. Su compañero de fatigas, Domingos, es el encargado principal en salir de la cueva. El portugués ha ganado un total de 153 disputas, 59 de ellas por arriba, lo que demuestra su eficacia en las vigilancias. El luso suma más de un centenar de despejes. El ex del Deportivo es el defensor más utilizado por Diego Martínez con 26 partidos jugados, todos como titular. En varios encuentros los rivales han bombardeado el área granadinista con centros, pero de poco sirve gracias al buen hacer de los zagueros granadinistas.

En ocasiones aparece por el centro de la defensa Víctor Díaz, que le da lo mismo echar el cerrojo como lateral que como central. El capitán es el rey de los lances con 110 robos de balón y 117 duelos ganados sin contar las disputas por arriba. El sevillano se ha lesionado esta campaña por primera vez desde que llegó al club, pero su incombustibilidad le ha llevado a jugar 25 encuentros en los que ha puesto su polivalencia al servicio del equipo.

Carlos Neva suma 57 recuperaciones y 46 disputas decantadas a su favor. Las estadísticas del gaditano no lucen tanto como las del resto de sus compañeros de zaga, pero es cierto que su nivel de intervención es menor y que ha jugado menos, pues sus choques jugados en liga son 17. La sensación es que el mirlo rojiblanco acostumbra a cumplir con nota.

Una defensa limpia

Una de las grandes injusticias del fútbol es que en muchas ocasiones cuando un conjunto defiende con maestría se le cataloga de sucio con cierta facilidad. La disciplina es otro aspecto que brilla en el Granada. Cuatro futbolistas se juntan en el primer puesto de amonestados de la competición con 11 amarillas y uno de ellos es rojiblanco, pero no es defensa. Roberto Soldado, no podía ser otro, es el más tarjeteado del equipo.

El zaguero nazarí más amonestado es Germán. El caso del ‘6’ es digno de expediente x, pues ha visto un total de nueve tarjetas amarillas, siete individuales y la doble en el Camp Nou, con sólo 21 faltas cometidas. Domingos ha visto seis cartulinas con 27 faltas realizadas, Víctor Díaz tres con 15 señalizaciones y Carlos Neva una con apenas cinco faltas. La palma se la llevan José Antonio Martínez y Jesús Vallejo. El onubense no ha visto ni una sola amarilla en los 16 partidos que ha jugado y ha conseguido 64 robos de balón con únicamente cuatro infracciones cometidas. Vallejo ha participado sólo en tres compromisos, pero no ha llegado a cometer una falta en 186 minutos sobre el verde, algo muy difícil siendo central.

Yangel Herrera y Gonalons son dos baluartes en el centro del campo rojiblanco

El Granada es rocoso de los pies a la cabeza, ya que en el cuadro de Diego Martínez todo el mundo defiende. Yangel Herrera y Gonalons son expertos en barrer todo lo que pasa por la medular. El futbolista cedido por el Manchester City es el que más recupera del equipo con 130 robos de balón, mientras que el francés suma 116 en su haber. Montoro es otro especialista en la brega. El valenciano estuvo entre los líderes en recuperaciones en el arranque liguero, pero las lesiones le han impedido aportar más. Otros jugadores de corte ofensivo tienen la disciplina del técnico gallego más que aprendida, sino es difícil entender como Antonio Puertas ha conseguido 85 recuperaciones y Machís 82.

Los puntas, Carlos Fernández y Soldado, consiguen menos intercepciones debido a la dificultad para recuperar en campo rival, pero las 17 amarillas y 77 faltas que suman entre ambos demuestran el dolor de cabeza que son con y sin balón. Así se ha cimentado este equipo, con unos cimientos sólidos en defensa para construir un bloque cuyas buenas prestaciones han sorprendido al panorama nacional.