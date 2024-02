Marc Martínez se muestra “agradecido” porque “el recibimiento ha sido brutal e increíble”

El portero Marc Martínez, que ha llegado al Granada en el mercado invernal procedente del Cartagena, reconoció que con 31 años no se esperaba “estar otra vez en Primera” y se mostró “convencido” de que el equipo va a lograr la permanencia en LaLiga.

“Estoy agradecido al Granada por la confianza y muy feliz del reto que se presenta en lo personal y en lo colectivo, con aportar desde donde me toque. Esta oportunidad ha llegado por mi día a día, por sentirme útil e importante esté o no en el terreno de juego”, indicó Marc Martínez en su presentación oficial.

“Por mi trayectoria y por mi edad no me esperaba estar otra vez en Primera. Es un reto poder disfrutar y pelear por un sitio en Primera. Cuando eres niño y empiezas a jugar lo haces con el objetivo de estar en Primera. No podía dejar pasar la oportunidad y voy a afrontar el día a día con ilusión, convencimiento y trabajo para estar preparado cuando llegue la oportunidad”, añadió.

Sobre su fichaje, dijo que “fue rápido” y que por su parte “no había mucho o nada que pensar” ya que “todo fueron facilidades en el club y cuando llega la oportunidad de estar en Primera hay aceptar el reto cuanto antes”, agradeciendo que el Cartagena puso “facilidades” para su salida.

Marc Martínez se mostró “agradecido” porque “el recibimiento ha sido brutal e increíble” y también se refirió a las opciones de permanencia del equipo.

Matteo al habla

“Vamos a luchar todos juntos para conseguir el objetivo y estoy convencido de que con mucho trabajo y mucha lucha lo vamos a conseguir”, aseguró.

El director deportivo del Granada, el italiano Matteo Tognozzi, apuntó sobre Marc Martínez que “aún no le ha tocado ser protagonista en el campo pero sí lo es fuera del campo en las dos semanas que lleva aquí”.

“Quedé muy emocionado por la despedida que le hicieron en el Cartagena. Estoy muy contento de tenerlo aquí y va a aportar mucho a nuestro equipo”, añadió Tognozzi sobre el meta.