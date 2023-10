Tognozzi no tiene "ninguna duda" sobre Paco López

El nuevo director deportivo del Granada, Matteo Tognozzi, dejó claro este martes en su presentación oficial que no tiene “ninguna duda” sobre la continuidad de Paco López en el banquillo rojiblanco pese a que el equipo sólo ha ganado un partido en once jornadas y está en puestos de descenso.

“Si uno ve el partido de ayer (derrota por 2-3 ante el Villarreal), cómo responde el equipo, cómo produce acciones, no hay ninguna duda sobre el entrenador”, explicó Tognozzi en rueda de prensa.

“Me siento super cómodo aquí, mi objetivo y el de todo el club es lograr la permanencia, tenemos mucha chance y estoy aquí por un proyecto largo, no tengo miedo del futuro”, añadió el nuevo director deportivo rojiblanco.

“Soy joven pero llevo muchos años trabajando en eso. Me gusta mucho España, aprecio a jugadores y entrenadores españoles. Creo tener las herramientas para lograr el objetivo”, indicó.

Tognozzi, que procede de la Juventus de Turín, expuso que la figura del director deportivo es “dar soporte al entrenador, que tiene que hacer su juego, y es responsable para elegir los jugadores más aptos para el estilo del técnico”.

“Es una cuestión de conocerse y compartir ideas. Entre dos personas de fútbol siempre hay un punto de encuentro, yo espero que respete mi figura y mis conocimientos. Siempre hay que encontrar fórmulas donde director deportivo y entrenador caminen juntos hacia el objetivo”, agregó sobre su relación con Paco López.

“Veo cosas positivas, es un equipo que produce mucho”, dijo sobre el equipo, sin ocultar que los números defensivos “están ahí” y es de las “cosas que hay que mejorar”.

Más palabras

Tognozzi llega al Granada “con mucha ilusión y mucha energía”, mostrándose “muy contento” de estar “en un club que tiene muchas cosas positivas y con una directiva que cree.

“Fue muy fácil la decisión para mí. Tenía otras ofertas, pero nadie me quiso como el Granada. Fue todo bastante rápido. Lo importante no es cuándo sino cómo me ha querido el Granada, en una situación difícil me ha dado la oportunidad a mí un club tan prestigioso”, sentenció.

“Falta bastante de cara al mercado de invierno, es importante que yo esté ya aquí para preparar ese mercado de fichajes de invierno”, añadió para confirmar que la próxima semana se reunirá con Paco López para hablar de esa próxima ventana de incorporaciones.

Sobre Bryan Zaragoza y la negociación para ampliar su contrato y aumentar su cláusula de rescisión, se limitó a decir que es “patrimonio del club” y que hay que “disfrutarlo por lo que da y lo que seguirá dando”.