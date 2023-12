Alexander Medina: "El equipo cree que se puede"

Alexander 'Cacique' Medina, técnico uruguayo del Granada, realizó un balance positivo de su estreno pese a la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-0), por la "personalidad" mostrada por sus jugadores, que aseguró "creen" en la salvación.

"Los jugadores me han demostrado que creen en el mensaje. Salieron con mucha personalidad, me gustaron mucho los primeros minutos del equipo, jugando. Según pasó el partido hubo desgaste pero en líneas generales he notado receptividad y confianza por parte de ellos. Creen que se puede, hay mucho camino por recorrer pero hay que rescatar cosas positivos. Competimos ante un rival superior", dijo en rueda de prensa.

El técnico uruguayo lamentó la lesión del portero Raúl Fernández en los primeros compases del partido y mandó un mensaje de tranquilidad con Bryan Zaragoza, sustituido por "un calambre"."Habíamos arrancado bien el partido, controlamos bastante el juego y la lesión de Raúl fue una pena, paró el partido y tuvimos que cambiar de portero. Haremos una valoración cuando nos pasen el parte médico. Perdí una ventana para un partido largo en el que tenía pensado hacer otros cambios cuando vi al equipo desgastado en el segundo periodo", afirmó.

Pese a que el Granada no inquietó la portería rival, el nuevo entrenador del Granada extrajo conclusiones que le invitan al optimismo."El equipo controló bastante durante el partido el mejor arma del Real Madrid, las transiciones. Hay que corregir aspectos pero se vieron en faceta defensiva muchos de los trabajados entre semana. El Real Madrid no tuvo tantas ocasiones como en sus últimos partidos. Nos ha faltado la faceta de ataque, mejorar las presiones, pero es importante no quedar expuesto ante un equipo de tanta calidad y jerarquía", ensalzó.

"El equipo tiene que ir evolucionando día tras día, poniendo énfasis en otras cuestiones a mejorar. Lo importante en el fútbol es el resultado pero dadas las circunstancias, llegamos hace cinco días, el equipo encajaba muchos goles y concedía muchas ocasiones de gol, hemos estado más ordenados pero nos faltó más velocidad para atacar. No me voy satisfecho por el resultado pero sí rescato cosas positivas", sentenció.