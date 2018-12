El Nástic, un conjunto en caída libre

Colista con tan sólo 10 puntos y a seis de la salvación que marca el Elche. Así se presenta el Nástic de Tarragona a su duelo de hoy contra el tercer clasificado de LaLiga 1|2|3, un Granada CF que no parece el rival más propicio para remontar el vuelo. Los de Enrique Martín Monreal, que llegó en sustitución de José Antonio Gordillo tras un nefasto inicio, no han conseguido reconvertir la situación y tienen que empezar a sumar de tres en tres si no quieren caer al pozo de la Segunda División B.

El conjunto catalán lleva una dinámica para echarse a temblar, ya que ha sumado un punto de los últimos 15 posibles. La última victoria del Nástic data del lejano 27 de octubre, cuando se impuso por 2-1 en casa ante el Real Oviedo. Desde aquel día, el conjunto catalán ha perdido contra el Numancia por 3-0, Málaga y Albacete por 2-0 y contra el Real Zaragoza por 1-3. Además, empató a dos ante el Almería en el que fue el último punto del equipo dirigido por Enrique Martín.

La afición

Enrique Martín no ha conseguido resultados positivos desde su llegada al banquillo sobre el terreno de juego, pero sí ha logrado que la afición vuelva a apoyar a su equipo. Desde que Martín aterrizó en Tarragona el Nou Estadi ha ganado 4.000 espectadores más con respecto a la etapa de Gordillo, por lo que el objetivo de hoy es llenar el campo para que la afición lleve en volandas a su equipo en la difícil misión de vencer al Granada, que llega después de conquistar La Rosaleda por 0-1.

Partir la cara

Es la frase que ha utilizado Enrique Martín en la previa del encuentro ante el Granada. El técnico del conjunto catalán avisó de que “nos vamos a partir la cara de principio a fin”. Martín le ha pedido a sus jugadores que olviden cuanto antes la dura derrota cosechada en Soria para intentar vencer a los rojiblancos.

Cambios

El veterano técnico ha utilizado en los últimos partidos un sistema de juego con tres defensas, cinco centrocampistas y dos delanteros, aunque ha advertido de que está abierto a la posibilidad de apostar por el tradicional 1-4-4-2 o el 1-4-2-3-1 con el objetivo de ganar en consistencia en el centro del campo para detener la sangría de goles en contra que sufre el Nástic en lo que va de temporada. El veterano técnico ha utilizado en los últimos partidos un sistema de juego con tres defensas, cinco centrocampistas y dos delanteros, aunque ha advertido de que está abierto a la posibilidad de apostar por el tradicional 1-4-4-2 o el 1-4-2-3-1 con el objetivo de ganar en consistencia en el centro del campo para detener la sangría de goles en contra que sufre el Nástic en lo que va de temporada.

Bajas

El estado físico de los jugadores del Nástic de Tarragona no es el mejor para recibir al Granada. Enrique Martín tendrá las bajas de Fali y Ramiro Guerra por lesión, mientras que Rocha tampoco podrá ser de la partida al estar sancionado. Todo ello provoca que el canterano Viti se pueda estrenar como titular.

Las claves

La clave principal del Nástic es la intensidad. El técnico no entiende otra opción que no sea dejarlo todo en el campo y parte de esa base. Es la seña de identidad del rival del Granada, que se emplea a fondo en cada acción. Con el objetivo de que su equipo esté concentrado, Martín convoca a todos los jugadores para los partidos de casa. La meta que se marcó el técnico fue estar fuera del descanso a final de año, aunque de momento está muy lejos de conseguirlo.

El once

Bernabé o Becerra se disputan el puesto de titular en la portería. La defensa podría ser la formada por Abraham, Djetei, Albentosa y Sebas Coris en caso de apostar por la línea de cuatro. Ante la baja de Fali y Rocha, que son indiscutibles, el centro del campo podría ser el formado por Viti, Imanol y Javi Márquez. En la delantera los candidatos son Uche, Manu del Moral, Manu Barreiro y Luis Súarez, que se disputarán dos puestos.

El técnico dio ayer una rueda de prensa que puede ver en el siguiente vídeo: