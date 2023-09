Nico Rodríguez: “No hemos encontrado nada que mejore con diferencia lo que había”

El director deportivo del Granada, Nico Rodríguez, dijo que su equipo se tiene que marcar “la exigencia de ser cada día mejores” y reconoció que tienen “margen económico” para hacer nuevas incorporaciones ahora entre los jugadores libres o en enero en el mercado invernal.

“Estamos contentos con las incorporaciones que hemos tenido porque cumplen con los requisitos que buscábamos, no hemos encontrado nada más que mejore con diferencia lo que había”, comentó este lunes Rodríguez ante los periodistas en su análisis del mercado estival.

El dirigente reconoció que no cierran “la puerta” a más fichajes en los próximos días porque tienen “margen económico” y les queda “la oportunidad de firmar jugadores en paro”, por lo que están “valorando por si sale una situación favorable de alguien que aporte al equipo”.

“No hemos parado de sondear opciones posibles. No vamos a ser nosotros los que cerremos puertas. Sabemos los condicionantes que tenemos”, añadió Rodríguez, quien dejó claro que “no se lleva nada hacia adelante que no esté consensuado” y que el técnico Paco López es “una parte muy importante en estas decisiones”.

“Si no se han hecho más incorporaciones es porque no hemos visto que lo que pudiese venir mejorase, no porque no hayan salido jugadores de la plantilla”, aclaró el técnico, quien dijo seguramente podrían haber fichado al argentino Lucas Boyé sin la salida de Samu Omorodion, aunque habrían ido “con el gancho”.

Toca ser mejores

Para el director deportivo del Granada, el principal condicionante al montar la plantilla en el retorno a Primera es que fueron “los penúltimos en llegar” y que “el setenta por ciento de las operaciones se hacen en los últimos días”

“Nos tenemos que marcar la exigencia de ser cada día mejores. Nosotros no hemos parado de trabajar, pero el euro es el que manda”, sentenció.

Nico Rodríguez cree que los fichajes realizados “van a ser importantes y van a dar lo que se espera de ellos” y piensan que están “bien y compensados” aunque están a tiempo de “mejorarlo todo”.