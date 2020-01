Obligados a sumar fuera de casa

El Recreativo Granada vuelve a jugar una semana más con la obligación de hacer de la necesidad una virtud. El filial se enfrenta al San Fernando en un encuentro complicado, pero la situación de los rojiblancos no tiene otro remedio que no sea empezar a puntuar en todas las plazas. La última victoria del equipo, ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino, es de momento el único triunfo a domicilio de toda la temporada, lo cual es una losa imposible de sostener. David Tenorio dispone de todos sus futbolistas para conformar la convocatoria.

Los canteranos granadinistas se enfrentan a uno de los conjuntos que mejor forma está ofreciendo en la presente campaña. El San Fernando, sexto en la tabla con 33 puntos, se ha colado por méritos propios en la terna por estar en la fase de ascenso a Segunda División. Los gaditanos mostraron sus buenos mimbres en el igualado choque de la primera vuelta que acabó en un empate a cero con una de las primeras exhiciones de falta de puntería rojiblanca.

Puntuar en el Bahía Sur no es tarea sencilla, pero el Recreativo está obligado a rendir lejos de la Ciudad Deportiva para tener opciones de permanecer en la categoría. La única victoria a domicilio del filial fue en la jornada 11 en el Nuevo Colombino, desde entonces el equipo no suma tres puntos de una tacada. El San Fernando llega a la cita tras puntuar a domicilio ante dos colosos como Marbella y Recreativo de Huelva, por lo que el partido promete.

David Tenorio tiene a su disposición a todos sus futbolistas para el encuentro, por lo que tiene alternativas de sobra para armar su once titular. Sergio Parla puede debutar como rojiblanco para aportar experiencia en un choque de exigencia. El ex del Calahorra puede jugar junto a Isi en la medular. El club no informó sobre la dolencia de Aranda en el tobillo, aunque parece poco probable que el ‘19’ este en óptimas condiciones para partir de inicio, por lo que las alas pueden volver a ser para Mario Ruiz y Migue García.

La derrota ante el Córdoba fue dolorosa, pero la realidad es que el bloque rojiblanco no funcionó mal ante los verdiblancos. David Tenorio puede volver a apostar por la doble punta con Rubén Sánchez y Nuha Marong. El entrenador granadino tiene otras alternativas si prefiere arroparse en un choque fuera de casa. Hombres como Yael, Viedma y Sebban pueden reforzar el mediocampo del equipo para hacer frente a un San Fernando que goza de buen trato de balón.

En la zaga todo parece inamovible, pues es la zona del campo donde menos modificaciones realiza el cuerpo técnico.

El Recreativo vuelve a la acción con cada vez menos margen por delante para cambiar las cosas. Una victoria fuera de casa ante un rival complicado puede ser el impulso que el vestuario necesita para creer en sí mismo y empezar a encadenar resultados positivos. Todo vuelve a pasar por el gol, el eterno problema de esta campaña. Si Nuha Marong y Rubén Sánchez comienzan a carburar de forma conjunta todo puede tornar en un panorama positivo para el filial. El cuadro granadinista necesitará más de una victoria a domicilio para lograr la permanencia, pues tiene muchos deberes acumulados.