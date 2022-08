La hora de Óscar Melendo en el Granada CF

El Granada CF se está moviendo en el mercado de fichajes como un tigre. Agazapado, observando desde la distancia a la espera de hincar el colmillo en una suculenta presa.

El trabajo de Nico Rodríguez, director deportivo de la entidad está siendo encomiable, consiguiendo incorporaciones de primer nivel y de jugadores capaces de jugar en Segunda a pesar de tener ofertas bastante más altas.

Hace unas semanas, el club sorprendía a todos con la incorporación en un futbolista muy codiciado: Óscar Melendo. El catalán llegó libre tras acabar su vinculación con el Espanyol y de este modo se convirtió en la novena incorporación de los andaluces para la campaña venidera.

Su 'no' fichaje por el Elche

Sin embargo, esto no ha sido fácil, pues el centrocampista llegó a ser al 99% futbolista del Elche CF. Melendo quedó libre el pasado 30 de junio tras finalizar su contrato con el conjunto perico, justo cuando el exrojiblanco Diego Martínez aterrizó en Cornellá.

El catalán era la apuesta del club que dirige Christian Bragarnik para reforzar la mediapunta de los franjiverdes. Ya se encontraba en tierras ilicitanas cuando, en esta ocasión, unas diferencias de última hora entre propietario, representante y jugador terminaron por truncar la operación.

El Granada entra en acción

Fue ahí cuando Nico Rodríguez vio una gran oportunidad para reforzar la medular y apoyado por la propiedad y por Aitor Karanka, se lanzó a por el catalán. Solo unos días tardó en convencerle el asturiano y de esta manera se convirtió en la novena incorporación para esta campaña tras las llegadas anteriores.

El medio francés Yann Bodiger; los porteros Raúl Fernández y André Ferreira; atacante José Callejón, del lateral argentino Jonathan Silva y de los centrales Miguel Rubio, Ignasi Miquel y el uruguayo Erick Cabaco.

Su debut

Fue una "merecida victoria". En la primera parte "no fuimos nosotros mismos", pero a la vuelta del entretiempo, "conseguimos ser efectivos".

El de Sant Adriá de Besós se mostró "muy contento" por su debut como jugador del Granada CF. "Llevaba tres meses sin competir y hacerlo aquí es muy especial".

Melendo aseguró que ingresó al terreno de juego "como Karanka me pidió. Vi a José que se desmarca a las mil maravillas y el definió". "Ojalá esté el estadio así en todas las jornadas en casa", sentenció.

Karanka movió el banquillo con un doble cambio, dando entrada a Víctor Meseguer y Melendo en el campo. Y la decisión no le pudo salir mejor.

Estelar ante el Racing

El ex del Espanyol vio el desmarque de Callejón en el área y le puso un balón de dulce que el motrileño, tras adelantarse a Parera, no desaprovechó para poner a su equipo por delante (67’).

Con ventaja en el marcador, los locales siguieron igual pero con más tranquilidad. Meseguer y Melendo dieron más claridad al eje. A ello se unió que los cántabros abrieron sus líneas y con espacios, este Granada CF tiene mucho peligro.

Pero el Racing no se rindió, y a siete minutos del final, Unai Medina estrelló el cuero en el travesaño con un espectacular chut que volvió a apretar los corazones de los aficionados granadinos.

¿Titular?

Ante su buena actuación frente al Racing de Santander, Melendo apunta a titular en la mediapunta del Granada CF por delante de Alberto Soro, que aún no ha llegado a su mejor nivel.

No obstante, Karanka no ha querido aventurarse en la comparecencia de prensa previa al duelo ante el Villarreal 'B' y ha dejado un espacio abierto a la duda sobre la posible titularidad o no de Óscar Melendo.

El propio vitoriano ha avisado que no sabe "si está para noventa minutos", pero lo que está claro es que en sus minutos, ha demostrado atesorar una gran calidad en sus botas.