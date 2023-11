Paco López: "Tengo la misma confianza que cuando llegué hace un año y que cuando ascendimos"

Las últimas semanas están siendo revueltas para el Granada CF en cuanto a resultados y situaciones externas a lo deportivo, como la eliminación de Copa por la alineación indebida de Adri López. El entrenador del club, Paco López, apuesta por centrarse en el fútbol y es lo que ha intentado transmitir a sus futbolistas.

"Los jugadores son inteligentes, saben dónde debemos poner el enfoque, que es en el partido. El pasado es historia y no vivimos en él. Continuar lamentándonos de las cosas no nos lleva a ningún lado y todos están preparados y concienciados", declaraba el técnico valenciano.

El equipo y el rival

El Getafe será una prueba difícil para nosotros, como reconoció Paco López: "Los equipos de Bordalás son conocidos por ser tremendamente competitivos, los resultados de este año lo demuestran. Ganar al Getafe es muy difícil; cualquier equipo tiene muchas dificultades para superarlos, han tenido muchos empates, pero varios de esos empates podrían haber sido victorias".

El equipo granadino necesita recuperar la fortaleza de Los Cármenes: "Mañana queremos volver a sentir esa magia. Jugar en Los Cármenes es especial, desde el recibimiento hasta el himno. Nos llena de energía y mañana tiene que ser el día. No podemos tener más desgracias como últimamente. El equipo hace muchas cosas bien, otras no tanto, nos está costando goles, pero mañana esa conexión tiene que dar sus frutos. Estamos deseando que llegue el partido".

La afición también debe mostrar paciencia siendo conscientes del rival: "Es un partido para ser inteligentes. La gente nos seguirá empujando y alentando. Saben contra quién jugamos y que no será fácil. El Getafe realiza una presión alta intensa, lo que dificulta que el juego sea fluido. Son muy directos con el balón. Será un partido diferente al del Girona, pero creo que será atractivo para el espectador. Saben que necesitamos su apoyo".

Paco López celebra su primer aniversario al frente del Granada con optimismo y orgullo, expresando su deseo de conmemorar la ocasión con una victoria. "Ojalá se pueda celebrar con una victoria, pero para eso tenemos que hacer las cosas muy bien y currar mucho".

Polémicas

El entrenador se muestra con confianza y respaldo de cara a seguir en su puesto, aunque también dolido: "Levantarte y escuchar los nombres de Quique Sánchez Flores y Rubí como posibles sustitutos, es algo que normalizamos, pero no deja de ser doloroso. Cuando llegue el momento, y ojalá que no llegue porque sigo diciendo lo mismo, tengo toda la confianza del mundo. Es la misma confianza que tenía cuando llegué hace un año y la misma que teníamos cuando ascendimos", subrayó Paco López.

A pesar de la eliminación copera por alineación indebida, el entrenador aún mantiene la esperanza en un recurso exitoso: "El club está haciendo todo lo posible. Nos duele ganar las cosas en el campo y perderlas en los despachos. La normativa es así, pero confiamos en que el recurso pueda prosperar".

También comentó la situación de Weissman. El delantero, convocado con Israel, no estará en el encuentro, un duelo que se podía haber aplazado como sí lo hizo el Mallorca: "Intranquilidad hay con Weissman y con toda la gente que está sufriendo en esa maldita guerra, es una realidad. Cada uno está en su derecho, el Mallorca lo solicitó y se lo concedieron, nosotros entendemos que no nos interesaba por muchos motivos y no nos lo hemos ni planteado", afirmaba.

En relación con la exclusión de Bryan de la convocatoria de la Selección, López muestra confianza en el jugador, asegurando que no se desanimará. Enfatiza la importancia de mantener el enfoque en la mejora continua y evitar distracciones.