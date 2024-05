El Palermo italiano quiere a Matteo Tognozzi como director deportivo

No hay verano tranquilo en el Granada CF desde hace tiempo. No hay época estival en la que la preparación de la próxima campaña no se vea enrarecido, enturbiada y a veces hasta paralizado por cuestiones extradeportivas.

Si el pasado verano fue el intento de compra del Granada CF lo que frenó la maquinaria normal de funcionamiento, ahora pueden ser los cantos de sirena llegados desde Italia en torno a la figura de Matteo Tognozzi los que pueden agitar la situación.

Ha sido el periodista Nicolo Schira quien ha avanzado este miércoles que en la lista del Palermo como posible nuevo director deportivo está el actual director deportivo de, Granada, Matteo Tognozzi.

Añade el periodista que el CEO del Palermo, Giovanni Gardini, está evaluando varios nombres para elegir el perfil adecuado y que Tognozzi, descubridor de Huijsen y Soulè entre otros en la Juventus, está entre los candidatos.

El transalpino se incorporó al Granada durante el pasado otoño para sustituir a Nico Rodríguez y ahora afronta su primer mercado estival de fichajes al frente del equipo.

Su última aparición pública fue en la previa del pasado partido ante el Girona para confirmar la no continuidad de José Ramón Sandoval en el Granada, añadiendo que el club ya trabajaba en la contratación del nuevo entrenador.

Tognozzi tiene toda la confianza de la cúpula rojiblanca y está contento en Granada, aunque está por ver si este interés del Palermo se concrete y le hace dudar sobre la idea o no de regresar a Italia.