Partido terapia en Los Cármenes

El Recreativo Granada juega en Los Cármenes. El conjunto rojiblanco vuelve a disputar un encuentro en el estadio del Zaidín con la necesidad de reconducir su situación en el Grupo IV de Segunda División B. El filial se enfrenta al Sevilla Atlético a partir de las 18:30 horas. David Tenorio estará pendiente del choque del primer equipo ante el Levante, pues Mario Ruiz está en la convocatoria de Diego Martínez, por lo que podría perderse el partido si juega a mediodía con los mayores. El club espera que la afición se anime a ir a los dos partidos, pues los jóvenes rojiblancos necesitan más apoyo que nunca.

El Recreativo llega a la cita en una situación delicada que puede ser la principal razón para que su duelo ante el filial del Sevilla se dispute en Los Cármenes. Los dos últimos partidos del equipo han sido batacazos en toda regla. Ante Yeclano y Badajoz se hicieron méritos para sumar, pero el balance es de cero puntos, algo que hace mella en la moral. El bloque de Tenorio necesita vivir uno de esos días en los que todo entra, pues el acierto de cara a portería está siendo un lastre demasiado pesado.

Héctor es baja para el choque debido a sus dolencias en el aductor derecho. Mario Ruiz podría causar también baja. El atacante está convocado para el encuentro del primer equipo. Si el ‘20’ tuviese minutos ante el Levante, no podría ayudar a sus compañeros en el vital duelo ante el bloque hispalense. Su presencia o ausencia puede modificar los planes de Tenorio.

Las decisiones tomadas por el entrenador granadino en las últimas semanas dejan entrever que no tiene apenas dudas para confeccionar su once inicial. Luka ha ganado la batalla por la titularidad en la portería, pues Unai Etxebarría no juega un partido desde la ausencia del georgiano durante su estancia con la selección sub 21 de su país.

La vuelta de Garrido al equipo amenazó la presencia de Fran Serrano y Pepe en la zaga, pero de momento el central reconvertido ha permanecido en el carril derecho por méritos propios. Montoro y Alberto López siguen siendo más que fijos en la retaguardia.

La medular es la zona donde más teclas ha tocado el cuerpo técnico del filial, pero parece que Yael e Isi están por delante de Sebban. El francés ha jugado de inicio en algunas ocasiones para abrigar defensivamente al equipo, pero la realidad es que el Recreativo no se resguardaría ni teniendo once ‘Makélélés’ sobre el terreno de juego.

Opciones en el ataque

Una de las dos alas es indiscutiblemente para Aranda, mientras que la otra está condicionada por Mario Ruiz. Si el extremo no puede jugar, Tenorio tiene varias opciones sobre su pizarra. Viedma puede jugar tirado a la banda para dejar sitio a Rui Pedro o Butzke como segundo delantero junto a Rubén Sánchez, pero ninguna de las dos opciones parece clara a día de hoy. Butzke fue expulsado en su último partido por un calentón innecesario, mientras que Rui Pedro camino directo a marcharse de vuelta a Portugal en invierno.

Los canteranos rojiblancos tienen la oportunidad de conseguir una victoria balsámica en un escenario idílico, pues van a tener mucho más apoyo en la grada del habitual en la Ciudad Deportiva. Ahora les toca a los futbolistas responder sobre el verde.