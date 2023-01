Polémica en Cartagena tras el encuentro disputado ante el Granada CF

En tiempo de descuento, y en la última acción del encuentro que disputaron en el Estadio Nuevo Los Cármenes el Granada CF y el Cartagena, sucedió una jugada muy protestada por el cuadro murciano que está trayendo cola. Tanta, que el club departamental ha decidido anunciar el duelo de la próxima jornada ante el Huesca con un polémico cartel.

Un balón colgado al área desde la banda derecha para Pablo Vázquez, que se incorporó al ataque para rematar de cabeza pasó de largo y Quini, que trataba de oponerse al remate del excentral rojiblanco, tocó de espaldas el balón con la mano sin ninguna intención fruto de la inercia del salto. De hecho, el defensor del Cartagena ni siquiera reclamó penalti. Fue su compañero Iván Calero el que se fue directamente al colegiado balear Busquets Ferrer para reclamar la pena máxima que finalmente no se señaló, dando por concluido el choque.

'Hands League'

En la rueda de prensa, Luis Carrión no quiso analizar la jugada aunque dejó claro que “los penaltis por manos no los voy a entender en la vida. El sábado, en el partido del Real Madrid, hubo una mano que fue penalti”, y lo dejó ahí. Eso ha provocado que los responsables de la entidad hayan usado la imagen de dicha acción para animar a la afición cartagenera de cara a la cita del sábado ante el Huesca. En la imagen se ve un colegiado con el dorsal 69 mirando la pantalla del VAR con un titulo que dice ‘Hands League’ (Liga de las manos) y el hastag ElGranEnigma en alusión a la decisión del colegiado de no pitar el supuesto penalti.