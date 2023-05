Primera opción de ascenso para el Granada CF en un Anduva teñido de rojiblanco

Primera oportunidad de subir directo. El Granada CF dispone este sábado de lo que en tenis se califica como una bola de set, de partido y de torneo. Pero también está el otro lado de la moneda. Si el equipo no gana puede verse abocado a no depender de él para conseguirlo en la última jornada. De ascender a posiblemente no hacerlo, también con términos medios. Noventa minutos en Anduva para disctar sentencia. Pocas veces un encuentro fue tan trascendental.

El Granada visita este sábado, desde las seis y media de la tarde, al Mirandés con la intención de ganar para seguir dependiendo de sí mismo de cara al ascenso directo a LaLiga Santander, algo que podría ocurrir en esta misma penúltima jornada de la fase regular si, además de vencer su partido, le acompañan los resultados de otros campos.

En concreto, para subir directo el equipo dirigido por Paco López necesita vencer y que no lo hagan ni el Levante ni el Eibar en sus respectivos partidos, aunque también le valdría que Las Palmas pierda el suyo y que de los choques de Alavés, Levante y Eibar no gane más de uno de los tres.

Ampliemos miras para comprobar que, todos también desde las seis y media al haber horario unificado esta jornada, el Alavés recibe a un Málaga inmerso aún en la pelea por no bajar, Las Palmas visita a un Cartagena que aún sueña con las eliminatorias de ascenso, el Eibar espera a un Sporting de Gijón que todavía no está salvado de forma matemática y que el Levante visita al Villarreal B, que no se juega nada en el envite.

Los rojiblancos, actuales líderes de LaLiga SmartBank y que en la última jornada reciben al Leganés, quieren centrarse en ganar su partido, aunque para ello tienen que mejorar sus prestaciones a domicilio, sin mirar más allá de las fronteras castellanoleonesas.

Llega el Granada a Miranda de Ebro tras acumular cuatro partidos como visitante sin ganar, con derrotas ante Zaragoza (1-0), Racing de Santander (1-0) y Sporting de Gijón (1-0), y empate en el feudo del Alavés en su anterior salida (1-1).

El técnico Paco López cuenta para el partido con casi toda la plantilla a su disposición, ya que las únicas bajas son el meta Raúl Fernández, con una lesión en las costillas, y los lesionados de larga duración Rubén Rochina y Jorge Molina.

Vuelven a estar disponibles tras no poder jugar el pasado partido contra el Lugo, que ganó el Granada 2-0, el lateral Carlos Neva tras superar una lesión y el medio Sergio Ruiz después de cumplir un partido de sanción. También está listo ya Raúl Torrente, aunque seguramente sea el descartado y ni entre en convocatoria.

Carlos Neva volverá al lateral zurdo por el argentino Jonathan Silva en un once titular que volverá a estar comandado en la meta por el portugués André Ferreira, mientras que es una incógnita los jugadores que elegirá el técnico de mitad de campo hacia arriba.

Sólo parecen contar con plaza fija en la alineación Óscar Melendo, José Callejón y el albanés Myrto Uzuni, máximo goleador de la categoría, mientras que hay un amplio ramillete de jugadores para los tres otros puestos de la medular y la delantera, cuya elección determinará el sistema de juego de un Paco López que ha variado mucho de esquema en los últimos partidos.

Del trío que forman Pol Lozano, Bodiger y Sergio Ruiz saldrán, en principio, dos nombres para el once para completar el centro del campo, con menos opciones, a priori, para Petrovic y Meseguer, este último en su retorno a Miranda.

Entre Weissman, Antonio Puertas y Bryan saldrá la otra plaza para la alineación titular.

André Ferreira, Ricard, Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Bodiger, Pol Lozano, Melendo, Callejón, Antonio Puertas y Uzuni podría ser el once.

El Granada contará en Miranda de Ebro con el apoyo de más de 1.500 aficionados, muchos de los cuales partirán este mismo viernes por la noche en la casi veintena de autobuses fletados por el club.

El rival

Los seguidores rojiblancos tomarán primero Miranda de Ebro y después Anduva con el objetivo de convertir el sábado en una fiesta que acabe con el ascenso o, en el peor de los casos, con el equipo dependiendo todavía de sí mismo, en la última jornada.

El Mirandés, por su parte, solo juega por mejorar en la clasificación, donde ahora ocupa el puesto duodécimo con 52 puntos.

Al haber hasta diez conjuntos en un margen de seis puntos, los burgaleses optan a acabar novenos, pero también podrían acabar el curso en el puesto 18. Todo depende de las dos últimas jornadas.

El Mirandés ha perdido muy pocos puntos en su estadio esta campaña y quiere dejar a su público con buen sabor de boca tras una temporada muy irregular, pero en la que ha exhibido buen fútbol y ha alcanzado el objetivo de la permanencia.

Su técnico, Joseba Etxeberría, buscará la mejor versión de sus jugadores y una vez más dar oportunidades a los menos habituales, aunque con Raúl García como la referencia ofensiva. El accitano acumula tres puntos menos que Uzuni en la tabla de máximos artilleros de Segunda.

No podrá contar el Mirandés con Ramón Juan, que espera poder volver ya la temporada que viene, ni con Santos, que se recupera de un proceso vírico.

El once inicial previsible de los locales estará formado por Herrero, Juanlu, Alex Martín, Navas, Barbu, Salinas, Carreras, Álvaro Sanz, Oriol Rey, Javier Llabrés y Raúl García.

Pitará el partido el colegiado catalán Ávalos Barrera.