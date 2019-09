El Granada CF afronta hoy en Los Cármenes ante el Leganés a partir de las 18:30 horas uno de esos choques que huele a chamusquina. El cuadro rojiblanco, inmerso en un arranque liguero histórico, recibe a un equipo que sólo ha sumado dos puntos hasta ahora. En las quinielas los rojiblancos parten como favoritos, pero la realidad dicta que el conjunto pepinero, uno de los rivales directos por la salvación, no va a salir a buscar un empate. Jugadores como Soldado y Germán apuntan al once tras descansar ante el Valladolid.

Los entrenadores dieron por empezado el partido desde ayer. Mauricio Pellegrino acostumbra a no facilitar su convocatoria, y Diego Martínez optó por hacer lo mismo. Ningún técnico quiere enseñar sus cartas al otro.

Lo cierto es que tras una jornada entre semana algunas opciones parecen casi seguras. Futbolistas rojiblancos como Soldado, Germán y Machís apuntan al once inicial tras no ser titulares en Valladolid. El valenciano no llegó ni a jugar.

Carlos Fernández tiene números también para volver a estar entre los elegidos por Diego Martínez. El hispalense destacó ante el Valladolid con una gran actuación con gol incluido. El preparador gallego debe decidir también quien se queda fuera de su lista. Yan Eteki fue el descartado en Pucela tras salir de lesión. Si el camerunés entra en los planes de Diego, Gonalons podría quedarse en la grada, pues Montoro, Yangel Herrera y Azeez son fijos.

Los únicos intocables hasta ahora son Domingos Duarte, Víctor Díaz, Montoro y Puertas. El único de ellos que parece tener negado el descanso es Víctor, pues Quini no está disponible. Si los otros tres están bien físicamente parece difícil que salgan del once nazarí.

Malos recuerdos

El duelo de hoy evoca recuerdos al granadinismo. En el último año en Primera el Leganés le dio un golpazo anímico al conjunto rojiblanco. Fue en la jornada 26 de la liga 2016-17. El equipo de Alcaraz jugaba en Butarque por agarrarse a la categoría, pero un gol de Machís, que estaba cedido por el Granada, decidió aquel partido. Hoy el venezolano juega en el bando que siempre quiso.Los únicos precedentes entre los clubes en la máxima categoría datan de aquella temporada 2016-17, en ambos partidos los pepineros vencieron por la mínima (0-1 y 1-0). Hoy el Granada quiere cambiar el cuento.

Un rival necesitado

El cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino lleva sólo dos puntos, pero la verdad es que esos puntos los ha sumado en dos buenas actuaciones colectivas ante Valencia y Athletic de Bilbao. El conjunto madrileño cuenta con un buen elenco de centrocampistas como Roque Mesa, el ex rojiblanco Rubén Pérez y el mediapunta Óscar Rodríguez.

La delantera blanquiazul es un gran atractivo del rival de hoy. Braithwaite, Carrillo y En-Nesyri se alternan los dos puestos de la punta de lanza del equipo. Los de Pellegrino llevan únicamente tres goles a favor, pero tienen pólvora para más.

La meta del cuadro madrileña tiene ahora un dueño distinto al habitual. La baja de Cuellar por un absceso hepático ha propiciado que Soriano, portero cedido por el Sevilla, haya participado ya en cuatro encuentros ligueros. La situación del ‘Lega’ le obliga a buscar hoy los tres puntos en Los Cármenes, por lo que el partido podría ofrecer alternativas para ambos bandos. El Granada sueña con seguir empujándose con los grandes.