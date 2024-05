Raúl Fernández se despide del Granada: "Ha sido un año muy duro, de ascender y ganar el Zamora a verme relegado al ostracismo"

Raúl Fernández se ha despedido por sus redes sociales del Granada CF. El veterano portero de 36 años ha publicado en su cuenta de Instagram una dura y emotiva carta a la afición rojiblanca, donde agradece el cariño y el apoyo todos estos años, a la vez que lamenta y aprovecha para mandar algún dardo teniendo en cuenta que ha jugado 4 partidos este año tras ser el actual Zamora de Segunda División en el ascenso de los nazaríes el año pasado.

"Esta temporada ha sido muy dura para todos. En mi caso aún más si cabe por mi situación particular: pasar de conseguir el Trofeo Zamora con récord histórico de porterías a cero y ascenso a Primera División como campeones de liga, a verme relegado al ostracismo en enero de este año tras haberme recuperado de una inoportuna lesión que sufrí el diciembre pasado". Unas declaraciones tan duras como ciertas.

En otra parte de la publicación, el bilbaíno ha mostrado muy elegantemente las quejas por los escasos 236 minutos disputados esta temporada:

"Solamente me ha quedado en estos meses entrenar duro a diario y animar a mis compañeros desde fuera de las convocatorias. Siento en el alma que este año no se haya podido mantener la categoría porque no se lo merece esta ciudad. A pesar de todo, me voy con la cabeza alta por mi trabajo y compromiso con el club".

En esos tres partidos (el cuarto solo disputó los minutos iniciales) el Granada encajó 9 goles, aunque tampoco es que fuera culpa del meta únicamente, el Granada ha sido un agujero en defensa todo el año. Encajó en la victoria en casa frente al Mallorca por 3-2, y posteriormente recibió cinco en Anoeta en el Real Sociedad 5-3 Granada. En su penúltimo partido, los rojiblancos cayeron por 2-4 frente al Girona, que ya estaba cogiendo fuelle.

Estuvo tres partidos fuera de la convocatoria, y cuando volvió a la titularidad en el debut de Alexander Medina en el Bernabéu, se lesionó a los diez minutos y no llegó a encajar ninguno de los dos goles del Real Madrid.

Discreto adiós

Esa fue la última vez de Raúl con la camiseta del Granada, ya que se pasó cuatro meses entre recuperación y exclusión de las convocatorias. Un final indigno para un jugador que, como el mismo ha comentado, es parte de la historia reciente y no tan reciente del club:

"Y es que para mi este club no es uno más. Me siento parte de su historia puesto que he conseguido el ascenso de 2ªB a al fútbol profesional (09-10), y de Segunda División a Primera hace justo un año.

Espero que con estas palabras recibáis de vuelta una parte de tanto cariño que me habéis transmitido en persona y a través de vuestros mensajes", concluyó el portero.

Una vez más, el Granada simplemente pasa del tema en lo que a despedidas se refiere, como ya pasó con Antonio Puertas o Víctor Díaz, cuya marcha se 'anunció' oficialmente con el cartel del partido contra el Celta aunque ya fuera un secreto a voces.

A ellos al menos se les obsequió con un presente en su último partido en Los Cármenes, en los que no estaban ni Amado ni Yang. Fue Pepe Macanás quien los acompañó en esa despedida antes del inicio. Una más para la lista de decepciones, menos mal que la temporada ya se ha acabado.