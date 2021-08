El Rayo Vallecano persigue sus primeros puntos

Volvió el Rayo Vallecano a Primera División dos años después de su descenso, pero quiere dejar de ser ese equipo que asciende y desciende para consolidarse en la máxima categoría del balompié nacional. El rival del Granada logró la machada después de acabar en sexta posición la temporada regular, aunque superó con claridad al Leganés y remontó la eliminatoria ante el Girona en la fase de ascenso. No lo tendrá fácil el conjunto madrileño, que de momento no ha sumado ningún punto en su regreso. Hoy tendrá una nueva reválida ante el Granada, que ha conseguido dos empates en los dos primeros partidos.

Estreno local

No significa ningún drama que el Rayo Vallecano no haya conseguido ninguna victoria hasta el momento en la temporada, tanto por la escasez de partidos disputados como porque ninguno de ellos los ha disputado en casa. El rival del Granada se estrenó a domicilio en el Sánchez Pizjuán y recibió un contundente 3-0 por parte del Sevilla, mientras que la semana pasada cayó derrotado por la mínima en el campo de la Real Sociedad por culpa de un solitario tanto de Mikel Oyarzábal de penalti. El conjunto madrileño no ha estrenado tampoco su casillero goleador.

Debut

No se ha vuelto loco el Rayo Vallecano en su vuelta a Primera División. De hecho, el rival del Granada cuenta con el entrenador más joven de toda la competición, que es el exjugador del Athletic Club Andoni Iraola con 39 años. Es el técnico que lo ha llevado de vuelta a la máxima categoría del fútbol nacional y por el que apostó la directiva para conseguir la permanencia, un objetivo prioritario para la presente campaña.

Cualidades

La juventud de Iraola y el reciente paso por el terreno de juego le hacen ser un entrenador cercano y con buena relación con los jugadores. El técnico se caracteriza por realizar un análisis exhaustivo de los rivales. Al exjugador del Athletic de Bilbao le gusta que su equipo juegue bien al fútbol, pero le importa más que se muestre como un equipo compacto y aguerrido sobre el terreno de juego con el objetivo de competir todos los partidos. El Rayo utiliza su orden defensivo para recuperar y trazar rápidos contrataques con sus jugadores de banda como principales estiletes debido a su velocidad.

Apuesta

El sistema de juego por el que apuesta Andoni Iraola es el clásico 4-2-3-1. Ese dibujo le permite al Rayo Vallecano mantener un orden durante el partido a la vez que cuenta con efectivos suficientes tanto para defender como para incorporarse al ataque y adaptarse a cada situación de partido.

Estabilidad

El Rayo Vallecano ha realizado un total de siete incorporaciones para luchar por la permanencia en su regreso a Primera División, la mayoría de ellas en defensa. En la línea más atrasada del terreno de juego llegaron Íker, Iván Balliu, Jorge Moreno y Rodrigues. Por su parte, en el centro del campo las novedades son Nteka y Pathé Ciss, mientras que arriba aterrizó Merquelanz. De todos ellos tan solo Iván Balliu ha jugado los dos partidos completos hasta el momento.

El equipo

Dimitrievski y Luca Zidane se disputan el puesto en la portería, aunque el macedonio parte con cierta ventaja. En defensa Balliu y Fran García son indiscutibles en los laterales derecho e izquierdo, respectivamente. La pareja de centrales es la formada por Catena y Saveljich. En el centro del campo Mario Suárez pone la experiencia junto a Óscar Valentín. La línea de tres detrás del delantero la forman Trejo, Santi Comesaña y Álvaro García, mientras que la referencia ofensiva pasa por Merquelanz o Andrés Martín.