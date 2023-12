El Real Madrid vuelve a presionar a los árbitros antes de su encuentro ante el Granada

Esperemos que los protagonistas de la visita rojiblanca a la capital de España sean los jugadores. El Granada CF visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu este sábado a las 18:30 horas. El equipo liderado por Carlo Ancelotti, que se encuentra en la cima de la clasificación, se enfrentará a un Granada que lucha en la parte baja de la tabla y solo ha logrado una victoria en las primeras 14 jornadas de LaLiga.

El árbitro encargado de dirigir el encuentro será el asturiano González Fuertes, con el respaldo del VAR a cargo del alicantino Juan Martínez Munuera, objeto de las críticas en sus actuaciones por parte del equipo que va líder, y cuya realidad tiene que ver bien poco con la de clubes como el Granada CF.

Históricamente, y no es ningún secreto, los clubes grandes tienden a ser favorecidos por los colegiados, ya sea en la toma de decisiones más o menos importantes como un fuera, un córner, un fuera de juego, etc, u otras más polémicas como el criterio de cuando entra el VAR y cuando no lo hace. ¿Por qué entradas que son roja para cierto jugador de cierto equipo, no es ni falta en ocasiones donde el choque es idéntico? ¿Por qué no entra el VAR a mirar cierto gol dudoso?

Estas y muchas más son cuestiones que no les quedan claras a nadie, y aunque está claro que al Real Madrid también le perjudican a veces, que a un equipo con tal capacidad de influencia dentro y fuera de los terrenos de juego le parezca que los árbitros le 'roban' es para echarse a reír si se es aficionado de equipos más pequeños, como el Granada CF.

Son numerosas las decisiones que han perjudicado a los rojiblancos, destacando el penalti pitado a Raúl Torrente en Mestalla donde Hugo Duro se postuló como nominado a un Goya, así como a otros conjuntos, pero esto es algo que para un equipo que vive una realidad diferente al resto prácticamente ni se tiene en cuenta, ya que en su canal de televisión publican vídeos con afirmaciones como las siguientes:

"En el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano de esta temporada, se permitieron duras entradas por parte de los rayistas sin recibir amonestaciones. Incluso un codazo en la cara a Vinicius, que podría haber resultado en una expulsión, ni siquiera fue sancionado con tarjeta amarilla. Una triple falta cometida contra Camavinga terminó, sorprendentemente, con falta del propio Camavinga y tarjeta amarilla para Vinicius. Además, Martínez Munuera pasó por alto dos posibles penales: uno a favor de Vinicius y otro a favor de Joselu", son algunas de las declaraciones de los vídeos en el canal del club.

"En la temporada pasada, en el mismo escenario de Vallecas, la actuación de Martínez Munuera fue similar. Una agresión de Balliu a Vinicius no recibió ni siquiera una tarjeta amarilla por parte del árbitro. A pesar de las duras entradas contra Vinicius, el desenlace fue el mismo de siempre: una tarjeta amarilla para el brasileño".

Respuesta

Este vídeo fue objeto de discusión en la última conferencia de prensa de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), quien enfatizó que no era apropiado "presionar" a los árbitros con este tipo de grabaciones. "Siempre hemos enfrentado críticas fuertes. Pero no es positivo intentar presionar al árbitro antes del partido. Se están utilizando imágenes de todos los árbitros. De algunos, se han extraído imágenes de cuando pitaban al Castilla en Segunda B. Eso no es positivo", explicaba el andaluz.

"Los árbitros están preparados. Ahora hay dos equipos que han salido a contrarrestar. No nos gusta y no nos parece correcto. Espero que se reflexione sobre esta forma de actuar. Por mucho que me digan, no voy a pitar a favor en los córners. Si hay algún problema, pueden venir a hablar con nosotros y les explicamos cómo funciona el VAR. En esta vida, se pueden hacer las cosas con ética y respeto", expresó el líder de los árbitros.