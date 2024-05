El Recreativo Granada corta su buena racha cayendo ante el Castilla

El Recreativo Granada no pudo puntuar en su visita al Alfredo Di Stéfano, donde los locales necesitaban los tres puntos para certificar su permanencia. Aún así, mostraron una vez más una buena actitud los de Germán Crespo, que mantuvieron a raya al rival durante la primera mitad. Ya en la segunda, un tempranero tanto de Palacios dio alas a los madrileños, que pudieron anotar algún gol más, pero Pol Tristán lo evitó hasta en tres ocasiones claras. También tuvo las suyas el filial nazarí, aunque menos y menos claras que los locales.

Poco se jugaban los granadinos en el Alfredo Di Stéfano y la falta de tensión se dejó notar desde el inicio ante un Real Madrid Castilla que necesitaba ganar para asegurar matemáticamente la permanencia en Primera RFEF y que, desde el inicio, tenía más posesión y trataba de combinar con velocidad el balón ante un Recreativo Granada que intentaba hacerse fuerte en la línea de tres cuartos para no dar opciones al rival.

Lo conseguían los de Germán Crespo que, bien plantados en defensa, apenas dejaban a los madrileños aproximarse a los dominios de Pol Tristán. Tanto es así que la primera ocasión reseñable del partido no llegó hasta el minuto 27, en un potente disparo de Nico Paz que obligó a lucirse al meta del filial nazarí para repeler el balón.

Los minutos pasaban sin que la dinámica del partido cambiase. El Real Madrid Castilla tocaba y tocaba en el centro del campo y trataba de hacer bascular a la defensa rival, aunque le costaba mucho abrir huecos y sus acciones ofensivas morían casi siempre al borde del área. Mientras, los andaluces intentaron dar un paso al frente, pero sin demasiada convicción y solo consiguieron aproximarse al área contraria con algún balón largo que no supuso ningún problema para el filial madrileño o en jugadas a balón parado, como la que tuvo Clavijo en el minuto 30, en un saque de esquina que remataba de volea, directamente a las nubes.

Ya en la recta final de la primera mitad el encuentro se animó y locales y visitantes empezaron a generar peligro en el área contraria. La más clara de los andaluces llegaba en el minuto 40, en una jugada ensayada que, tras varios rechaces dentro del área, acababa rematando Faye de cabeza, pero el balón se iba fuera por encima del larguero. La replica local la ponía de nuevo Nico Paz en el 44, con un nuevo trallazo que detenía por bajo Pol Tristán.

El partido se animó en la segunda mitad. Los cambios, tanto en uno como en otro equipo, dieron nuevo brío a los contendientes que, ahora sí, parecían tener ganas de irse a por el partido. Tanto es así, que el Real Madrid Castilla conseguía adelantarse en el marcador a los tres minutos de la reanudación con un disparo desde la frontal del área de Palacios al que no pudo llegar Pol Tristán. Apretaban los locales, que en el 51 volvían a poner a prueba los reflejos del meta nazarí, aunque esta vez Tristán sí conseguía enviar a córner la falta botada por Nico Paz.

Ya en el minuto 53 era el portero de los madrileños el que tenía que emplearse a fondo para mandar a saque de esquina un disparo raso y duro al primer palo de Rodelas.El partido se había vuelto un corre calles, aunque las ocasiones más claras eran para los locales, que pudieron firmar el segundo primero en un remate de Álvaro que sacaba Tristán con la pierna y poco después, en el 60, en un pase filtrado sobre palacios que, con la zurda, enviaba demasiado alto.Seguían los locales buscando el gol de la sentencia, y a punto estuvo de llegar en el minuto 80, en un balón largo hacía la internada de Theo Zidane, que se plantaba en el área granadina.

Pero no conseguía el jugador local llegar al balón y lo hacía antes Óscar, lanzándose al suelo para arrebatarle la pelota. No se conformaban los locales, que seguían presionando en busca del segundo tanto, aunque aguantaba bien la defensa de un Cantera Nazarí que intentó salir al contragolpe, pero que andaba falto de ideas en ataque y no inquietó la meta local en este tramo final del partido. Al final, el Real Madrid Castilla se conformó con el 1-0 y cerró filas en torno a su portería ante un Recreativo Granada que tampoco inquietó.