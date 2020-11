El Recreativo Granada resiste pese a la fatiga

El Recreativo Granada parece abonado al empate en la Ciudad Deportiva. El conjunto dirigido por David Tenorio acusó sobremanera la fatiga acumulada por el acopio de partidos en las últimas dos semanas y la falta de frescura les privó de la victoria en un choque muy igualado frente al Betis Deportivo. Los rojiblancos disputaron el último tramo del encuentro con un jugador menos debido a la expulsión, por doble amarilla, del lateral Kingsley Fobi.

El filial granadinista suma un punto más en casa –firmó también las tablas con Córdoba CF y Sevilla Atlético- y ya acumula nueve meritorias unidades. El Recreativo Granada, con cinco partidos, ya ha jugado contra cuatro de los equipos más fuertes de la categoría a falta del líder, el UCAM Murcia.

Nervioso inicio

Costó entrar en calor en el derbi de canteras frente al Betis. La escuadra sevillana apostó por posesiones largas y una ordenada presión tras pérdida que secó a los rojiblancos en los primeros minutos del duelo. Los pupilos de David Tenorio, hostigados por la necesidad de balón, basaron su tenencia de pelota en envíos largos a Nuha Marong. El ‘9’ nazarí, muy forzado por la presencia continua de Luis Martínez y Simón a su espalda, apenas pudo ganar disputas que derivasen en segundas jugadas para los suyos.

No se generaron oportunidades, por ninguno de los dos equipos, hasta pasados los primeros quince minutos. Álvaro Bravo probó suerte con un disparo en ‘semivolea’ que no ocasionó ningún problema para Rebollo, guardameta bético. El conjunto verdiblanco no tardó en responder y, mediante centros laterales por medio de Fran Delgado y Carmona, inquietó, sin éxito, el área defendida por Arnau.

Rendimiento ascendente

El Recreativo Granada se fue haciendo grande conforme transcurría el encuentro y en el ecuador de la primera mitad ya dominaba el partido. David Tenorio ordenó adelantar las líneas y los rojiblancos empezaron a recuperar balones en zonas muy altas de presión. Esto, no obstante, no derivó en ocasiones claras de peligro debido a la precipitación de los hombres de banda a la hora de percutir sobre el área contraria.

La primera llegada que comprometió los intereses rivales la protagonizó el Betis Deportivo. El plantel entrenado por Manuel Ruano combinó con acierto por banda izquierda y, tras un buen centro desde el costado de Julio Alonso, Callejón remató, con la zurda, por encima del larguero de la portería granadinista.

Juego trabado

Los dos equipos, poco fluidos a la hora de trenzar jugadas, acusaron la falta de clarividencia de sus mediocentros y la extrema dificultad de sus parejas de centrales cuando tenían que iniciar jugada. Torrente y Bruno Morais, zagueros nazaríes, se encontraron sin ideas a la hora de sacar el esférico desde atrás con demasiada frecuencia; situación que desembocó en balones largos que acababan siempre en pies de jugadores béticos.

Al filo del descanso fue cuando se animó el duelo. El Betis Deportivo pidió pena máxima tras un salto al que fue, quizás con demasiada energía, Miguel Ángel Brau. El colegiado, al ser una acción interpretable, decidió no señalar penalti entre las quejas –muy continuas a lo largo de todo el partido- de los futbolistas del club sevillano.

El Recreativo Granada, ajeno a toda protesta, siguió a lo suyo. Los rojiblancos dispusieron de su ocasión más clara del primer periodo gracias a un disparo cruzado de Dani Plomer, muy participativo a lo largo del choque, que se fue rozando el poste izquierdo.

Segunda mitad

El delantero del filial granadinista modificó su posición después de la reanudación. David Tenorio alternó a los tres jugadores que formaban tridente –Plomer, Nuha y Echu- para crear espacios que pudiesen aprovechar los futbolistas que llegaban desde segunda línea. Fue en una de estas, con el propio Echu sorprendiendo desde zonas de interior, el que inauguró el casillero de oportunidades de la segunda mitad. El balón, que le cayó a la pierna derecha, la menos buena, se fue muy por encima de la portería bética.

El inicio, sin embargo, fue calcado al de la primera parte. Ambos conjuntos, muy apurados cuando tocaba combinar, acabaron hundiéndose en área propia para intentar contragolpear con rapidez. Fue el Betis Deportivo el que consiguió sacar más rédito de esta circunstancia, dando profundidad a los extremos a la hora de salir jugando y aprovechando la altura de Raúl para colocar centros laterales. La más clara la tuvo Fekir, que, tras un córner botado desde la izquierda y una concatenación de rebotes, disparó una fuerte volea que se estrelló en el poste derecho de Arnau.

Un nuevo partido

El Recreativo Granada, ligeramente superado por su adversario, volvió a recurrir al plan estipulado cuando surge la desconfianza: balones por arriba a Nuha. El ariete, que no tuvo su mejor día, sucumbió a la defensa sevillana y dejó más titubeante el propósito nazarí, visiblemente afectado por el cansancio acumulado.

La acción que terminó por desestabilizar al conjunto de David Tenorio y poniendo en serios apuros la posibilidad de puntuar fue la expulsión de Kingsley Fobi. El lateral, torpe, derribó a un rival tras un control muy largo y, teniendo una amarilla, dejó a su equipo con uno menos después de ver la segunda.

Comenzó entonces un nuevo partido, este de algo más de diez minutos. El Recreativo Granada se confinó atrás y, con la entrada de Sergio Barcia por Echu, recompuso la defensa de cuatro. Los rojiblancos se defendieron cual ‘gato panza arriba’ y consiguieron, gracias a una buena actuación de la pareja de centrales, despejar cada una de las llegadas del Betis Deportivo.

Solidez atrás

Los sevillanos, que acabaron desesperados por su incapacidad a la hora de inquietar a Arnau, vieron cómo el Recreativo Granada conseguía amilanar, una tras otra, sus vacuas inmediaciones al área. El partido, que estuvo en manos del conjunto entrenado por Manuel Ruano en los últimos instantes, acabó con un empate que, vistas las circunstancias, se valora como positivo en clave nazarí.

Los rojiblancos, con nueve puntos en la tabla de clasificación que los colocan cuartos en el Subgrupo B, tienen como tarea pendiente conseguir su primera victoria ejerciendo como local en la Ciudad Deportiva. Dispondrán de una nueva oportunidad para hacerlo el 13 de diciembre ante el Yeclano Deportivo, colista de la categoría con 3 puntos.

Antes, tendrán que viajar al estadio del Lorca para intentar una victoria que significaría un admirable pleno de triunfos –tres de tres– lejos de Granada.