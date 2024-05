La temporada 2023/2024 del Granada CF: Lo que mal empieza, mal acaba

La temporada en clave rojiblanca ha sido un verdadero desastre institucional y deportivo. Varias meteduras de pata por parte de la directiva y un mal desempeño de los futbolistas en el campo ha sido el cóctel explosivo para que el Granada estuviera descendido mucho antes de que lo certificaran los números. Así ha sido el curso 2023/2024 en el Granada CF.

Agosto

La temporada empezó de forma prometedora para el club rojiblanco, volviendo a Primera como campeones de Segunda. Aunque poco iba a tardar la ilusión en comenzar a desvanecerse. La Liga regresó para el Granada CF en el estadio del Atlético de Madrid allá por el 14 de agosto, con Samu Omorodion, estandarte de la cantera, destacando en el once inicial.

Su destacada actuación, culminada con el primer gol del Granada en la Liga resultó en la activación de su cláusula de rescisión. Todos sabemos ya como fue esa historia. Esta operación dejó una marca profunda en el equipo, pero gran parte de ese dinero permitió días después la adquisición de Lucas Boyé, así como el traspaso de Gonzalo Villar. Además, se incorporó al plantel al portugués Wilson Manafá y, más tarde, se concretó la cesión de Álvaro Carreras. Estos dos últimos nombres no harán más que levantar una sonrisa irónica en el rostro del granadinista, ya que su paso por el club fue como quien ve pasar una estrella fugaz.

Dos partidos más se dieron en agosto: el Rayo vapuleó a los rojiblancos en casa con dos goles rápidos en la segunda mitad, y llegó también en agosto la primera victoria del equipo, también en Granada frente al Mallorca por 3-2.

Septiembre

Un calendario complicado resultó en solo un punto de doce posibles para el Granada CF. En un desastroso partido defensivo, perdieron 5-3 contra la Real Sociedad; luego, sufrieron una derrota 2-4 ante el Girona en Los Cármenes; una dolorosa caída en el último minuto con un gol de Kirian en Las Palmas, y finalmente, un empate en casa contra el Real Betis, donde el delantero Lucas Boyé anotó su último gol hasta mediados de abril. Aunque Boyé tuvo un impacto inmediato al llegar a Granada, su producción goleadora, que no su esfuerzo físico, disminuyó drásticamente. Las debilidades del equipo en la defensa comenzaron a ser evidentes.

Octubre

Este mes arrancó con uno de los partidos más intensos de la temporada: el empate contra Almería. Luis Suárez, fiel a la "ley del ex", marcó tres goles en solo cinco minutos, todos asistidos por Ramazani, dejando al Granada abatido al final de la primera mitad.

Luego vino el partido que presentó a Bryan Zaragoza al mundo, donde marcó dos golazos en casa contra el Barcelona (Koundé aún sigue buscándolo tras ese quiebro), aunque el equipo culé terminó empatando. El malagueño hizo historia al convertirse en el primer jugador del Granada en ser llamado por 'la Roja' en varias décadas. Las dos derrotas posteriores frente a Osasuna (2-0) y Villarreal (2-3) resaltaron aún más los problemas del equipo, poniendo en riesgo la continuidad de Paco López como entrenador. Las diabluras de Zaragoza tapaban las evidentes carencias que tenía el Granada para no encajar tanto.

Noviembre

La gota que colmó el vaso fue la eliminación de la Copa del Rey por alineación indebida de Adri López, probablemente la mayor vergüenza de la temporada, que ha terminado casi en el olvido dado el bochornoso devenir del equipo en los siguientes meses.

Este incidente, que quedará en la memoria de los granadinos, llevó a la eliminación del Granada por un equipo de Tercera, el Arosa, que había perdido en el campo. En Liga, la derrota en Mestalla debido al controvertido penalti en el que Torrente apenas rozó a Hugo Duro, el empate contra el Getafe y la dolorosa derrota en Vitoria frente al Alavés, donde Samu cumplió la ley del ex, sellaron el destino de Paco López, quien fue reemplazado por Alexander Medina. Quién iba a pensar que sería peor el remedio que la enfermedad.

Diciembre

El uruguayo Alexander Medina debutó en el escenario más difícil posible, el Santiago Bernabéu, con el objetivo de mejorar la defensa: tanto se centraron en ella que no realizaron ningún disparo a puerta durante todo el encuentro.

Luego, ocurrió una tragedia que sigue latente en el granadinismo: el fallecimiento de Antonio Trujillo en la grada de Los Cármenes durante el partido contra el Athletic Club, un suceso que quedará grabado en la memoria de todos, en especial de la familia del abonado 892 del Granada, al que recordamos con cariño y mandando mucho ánimo a los suyos. Que descanse en paz.

El partido, pospuesto, se reanudó al día siguiente no sin polémica, y los de Medina lograron un buen rendimiento, sacando un punto ante el equipo vasco. Posteriormente, sufrieron una dura derrota en Balaídos y terminaron el año con una vergonzosa imagen en casa, en una noche gélida para Los Cármenes, donde el Sevilla ganó 0-3. La catástrofe ya se estaba mascando y el granadinismo no se había ni tomado las uvas.

Además, se anunció que Bryan Zaragoza se marcharía al Bayern Munich a final de temporada, en un intento por salir bien del club y ayudar a 'su Granada' a quedarse en Primera. Otra historia cuyo final no hace falta ni mencionar. En una decisión lógica a nivel deportivo, pero reprobable a nivel personal, el malagueño terminó yéndose en invierno ante la presión del Bayern, y todo para haber disputado 178 minutos desde entonces. Eso sí, dejó una buena cantidad de dinero en las arcas granadinas, que se invirtió bastante mal, a la vista está. El año se despide con el fichaje ya anunciado de Bruno Méndez y la renovación en los despachos, con la llegada de Javier Alonso como nuevo secretario técnico, y José Sambade como entrenador de porteros.

Enero

El mes más agitado para el equipo rojiblanco, con muchas nuevas caras: Tras el cierre del mismo, la ventana de fichajes concluyó con un total de diez altas y siete bajas. Llegaron Augusto Batalla, el mejor fichaje de Tognozzi junto a Bruno; Facundo Pellistri, expresa petición de Alexander Medina; Theo Corbeanu, que tampoco ha tenido demasiadas oportunidades para jugar y su aportación se reduce al gol del honor en la manita que metió el Villarreal al Granada; Faitout Maouassa, que simplemente no ha tenido ni nivel ni forma para competir; Piatkowski, que no ha convencido a nadie; Arezo, que ha demostrado ser un jugador muy inferior a lo que parecía; Martin Hongla, fichaje estrella que no ha sido capaz ni de ganarse la titularidad, y finalmente Kamil Jozwiak, que se ha ganado el cariño de parte de la afición nazarí, ha sido titular en varios partidos y no se puede negar que al menos lo ha intentado.

Además, se fueron Famara, Manafá, Álvaro Carreras, André Ferreira, Petrovic, Perea, y evidentemente Bryan Zaragoza.

Todos estos movimientos no son más que la prueba de que cantidad no es igual a calidad. La mayoría de ellos se marcharán sin pena ni gloria. Quitando a Bruno, Augusto, Pellistri y Jozwiak, los demás no han sido dignos de vestir la camiseta rojiblanca en Primera División, no les daba o simplemente ni lo intentaron, como se ha demostrado en los meses restantes.