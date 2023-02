Sergio Pellicer, técnico del Málaga CF: "Aquí nadie baja los brazos"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, lamentó la "injusta" derrota de su equipo in extremis que se fraguó con una pérdida en el centro del campo de Genaro.

"Ha habido momentos en los cuales tenemos que estar más precisos, sobre todo más contundentes, que es verdad que el otro día lo fuimos, nos ha faltado ese último pase para la finalización, pero el equipo ha hecho un buen trabajo contra un gran rival. Ellos se han sentido por momentos incómodos y nosotros creciendo. Pero es un día duro, para la afición también, pero aquí no baja nadie los brazos. Es un año de supervivencia, de estar fuertes, y creo que jugando como hoy, vamos a poder estar cerca de salir hasta la última jornada. El partido contra el Racing va a ser un partido de siete puntos, una 'final' para nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que el Granada, ser fuertes en nuestra casa, pero ahora toca descansar por lo caliente que está uno, por los sentimientos. No podemos decir nada a la afición, solo nos tenemos que poner a trabajar. La afición quiere hechos y llevamos todo el año con discursos, somos los que tenemos que dar. Llevan un año muy complicado. Es darle las gracias constantemente".

Sobre la pérdida de Genaro que acabó con el tanto nazarí. "El balón lo ha perdido el entrenador, los jugadores son los protagonistas y quieren hacerlo lo mejor posible. Sé que ha habido una pérdida de balón, son ellos los que toman las decisiones, seguramente el más jodido sea él, pero hay que seguir todos juntos en el barco, esa es la clave. Entiendo que se quiera señalar al error individual, pero todo esto es algo colectivo. Cuando se pierde, el balón lo ha perdido el míster, no hay más, ese tiene que ser el mensaje. Agradecer a la gente que ha venido hasta aquí, y espero que con este trabajo podamos pelear".

"Cuando acabamos con once, acabamos muy cerca de empatar o ganar, eso es lo que hay que tener claro, somos un equipo competitivo; y a nivel moral, más que palabras, hay que poner imágenes. Las veremos el miércoles y todos veremos lo que hay que mejorar, serán más positivas cuando las veamos en el vestuario. En este camino lleno de piedras y obstáculos, no queda otra que seguir. Hemos tenido opciones, es verdad que ellos también, una que ha recuperado Febas que tenía pase en profundidad. Eso no es suerte, es cuestión de confiar, insistir y cometer menos errores. La frustración hay que saber gestionarla de la mejor manera posible, ahora es cuestión de agachar la cabeza, ponerse a trabajar y buscar el estímulo", concluyó Pellicer.