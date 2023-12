Sergio Ruiz y Ricard valoran sus primeras sensaciones bajo el mando del 'Cacique'

Sergio Ruiz, centrocampista del Granada, compartió sus impresiones en zona mixta al término del partido. Aunque expresó que no están satisfechos con la derrota, destacó la intención del equipo de plasmar una idea de juego. Señaló que "no nos vamos contentos porque es una derrota, pero el equipo tuvo una idea y la quiso plasmar. El Madrid no nos creó tantas ocasiones. Con las primeras pinceladas del nuevo entrenador, sabemos lo que tenemos que mejorar, que es el ámbito defensivo, porque hemos encajado muchos goles, es algo objetivo. A partir de ahí, seguir creciendo", valoró.

Ruiz mencionó que el equipo optó por una estructura más compacta, con cuatro defensas y dos pivotes posicionales, para frenar las transiciones del Real Madrid. Reconoció que al estar más juntos, llegaron menos al área rival y expresó la intención de encontrar el equilibrio para ser fuertes defensivamente y aprovechar las oportunidades ofensivas.

"Es verdad que estuvimos más en bloque, con los cuatro defensas y dos pivotes más posicionales para evitar sus transiciones, pero al estar más juntos, llegamos menos al área. Intentaremos buscar el equilibrio y buscar esa confianza para estar fuertes y aprovechar nuestras oportunidades", explicó el medio.

En cuanto a su retorno a la titularidad, Ruiz indicó sentirse bien y destacó el aumento de trabajo de concentración. Afirmó que cada entrenador tiene sus preferencias en cuanto a jugadores, pero subrayó la importancia de trabajar y dar lo máximo. El entrenador les transmitió confianza y la necesidad de mostrar personalidad en el campo.

Por otra parte, el lateral Ricard valoró justo al acabar del partido sus impresiones de la visita al Bernabéu, reconociendo la dificultad de enfrentarse al Real Madrid en su propio campo. Destacó el esfuerzo del equipo, mencionando que dieron todo en el terreno de juego.

Además, señaló la necesidad de trabajar para superar la situación actual y mostró confianza en que los resultados positivos llegarán, manteniendo una fe total en el potencial de su equipo: "nos hemos dejado la piel y lo hemos dado todo. Estoy contento con el trabajo del equipo, pero tenemos que trabajar para salir de esta situación. Los resultados llegarán, tengo fe absoluta en este equipo», valoró el defensa catalán.