Shon Weissman se estrena esta temporada jugando con Israel

Shon Weissman, delantero del Granada CF, participó en el empate de la selección de Israel en su partido clasificatorio para la próxima Eurocopa contra Rumanía. Weissman comenzó el que ha sido su primer partido de la temporada en el banquillo y entró en la segunda mitad, cuando el marcador estaba empatado.

Antes de su entrada, llegaron el gol del local Alibec en el primer tiempo, concretamente en el minuto 27, como el empate de su compatriota Gloukh al comenzar la segunda parte en el minuto 53

Tuvo una oportunidad de gol y brindó una asistencia en los minutos finales del partido, pero su compañero no Roy Revivo no consiguió materializar la ocasión, y finalmente no pudieron conseguir la victoria.

Este fue el primer partido de Weissman en la temporada, ya que aún no había jugado con el Granada. Como es sabido, el delantero no cuenta de momento para Paco López y se intentó buscarle una salida durante el mercado veraniego de traspasos.

La selección de Israel mantiene su posición en el grupo, con Rumanía justo arriba y ellos ocupando el tercer lugar.