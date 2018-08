Siqueira se retira por las lesiones

El futbolista brasileño Guilherme Siqueira anunció ayer su retirada del fútbol profesional. El lateral zurdo llevaba varios meses alejado de los terrenos de juego por unos problemas de tobillo que son los que le han obligado a colgar definitivamente las botas.

El futbolista, de 32 años, es uno de los grandes ídolos de la afición del Granada CF en la etapa más contemporánea de la entidad, fue uno de los grandes protagonistas en el ascenso del club a Primera y en sus primeras salvaciones en la máxima categoría, y protagonizó uno de los traspasos más caros en la historia de la entidad.

Siqueira, que tras militar en el Granada pasó también por el Benfica, el Atlético de Madrid y el Elche, anunció ayer su retirada a través de la redes sociales con un mensaje, pese a la noticia, cargado de recuerdos.

"Estoy aquí para dar una buena noticia a todos los que siguieron mi carrera a lo largo de estos 15 años de fútbol. Después de un periodo lejos de los terrenos de juego por un problema de tobillo, llego a la conclusión de que es el momento de parar. ¿Y porque digo que es una buena noticia? ¡Es simple! Porque cuando miro hacia atrás, me acuerdo de todas las dificultades que he superado, de los amigos que he ganado, de los títulos que he conquistado, de los sitios que he conocido, de las competiciones que he disputado, de los clubes que he defendido y tengo un orgullo inmenso de todo eso", indicó.

"Me considero un privilegiado por haber construido una carrera victoriosa y principalmente limpia, sin perder mis principios para llegar donde he llegado. Me viene solo una palabra para toda esta situación. Gracias. Gracias familia, amigos, compañeros de profesión, directivos, aficionados y gracias Fútbol. Nuestra historia ha sido espectacular pero no termina aquí. Nuevos capítulos surgirán, pero desde fuera".

El Granada se refirió así a la retirada de Siqueira en sus redes sociales: "Se retira del fútbol. En el Granada ya se quedó para siempre. Historia de nuestro club. Todo lo mejor para esta nueva etapa en tu vida. ¡¡Gracias, Sique!!"