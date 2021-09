Torrente y Pepe, dos vidas paralelas

El Granada CF anunció el pasado lunes la renovación de dos de los jugadores con más futuro de su cantera. Se trata del central Raúl Torrente y del lateral Pepe Sánchez. Ambos han llevado trayectorias paralelas en la entidad rojiblanca pero les une un aspecto: la pasión por el fútbol.

En declaraciones a los medios del club, Torrente señaló que “desde muy pequeño siempre estaba jugando a la calle, era mi ilusión jugar al fútbol y lo sigo manteniendo”. Algo que corrobora su padre, que matizó que “llegó a Granada con 16 años y ya se ha hecho un hombre”. Sin embargo, hay algo a lo que no renuncia y es a los valores que le enseñaron sus padres: “Siempre me han inculcado trabajar y ser humilde y es una de las cosas que sigo haciendo”, apuntó el espigado central zurdo. Por ello, cuando la entidad nazarí le propuso renovar para el defensor murciano fue “una alegría inmensa”, de ahí que se muestre “muy feliz”.

Siempre con balón

Por su parte, Pepe reconoció que empezó a jugar porque “mi hermana también lo hacía. Ella se iba a la calle y yo también quería. Jugaba con gente más mayor que yo desde muy pequeño”. Eso sí, su progenitor recuerda que “era muy inquieto, siempre estaba con un balón en la mano y cuando se metía debajo de los coches él iba a recogerlo y salía negro”.

Pepe: "Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido hasta ahora"

El linarense, que se encuentra lesionado, se siente “muy orgulloso de lo que he conseguido hasta ahora al igual que mi familia en general. Llevo cuatro años aquí y desde muy pronto me he tenido que adaptar a lo que es la vida y el día a día fuera de tu casa”. En la misma línea se muestra su padre, que manifestó estar “muy contento. Ni yo ni mi familia esperábamos todo lo que le ha sucedido, ha sido todo muy rápido”. Es por lo que no duda en señalar que “toda la familia lo hemos pasado muy bien viéndolo jugar en el primer equipo”.