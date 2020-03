Unai Etxebarria: "El parón por el coronavirus es una situación nueva para todos"

El confinamiento hace que los jugadores de fútbol tengan que tratar de mantener ciertos picos de forma para cuando se retome la competición. Uno de ellos es Unai Etxebarria, guardameta del Recreativo Granada, que trata de aprovechar el tiempo en casa para hacer deporte pero también para seguir con su formación académica. El guardameta vasco, en declaraciones a los medios oficiales del Granada CF, reconoce llevar “bien” estar en casa aunque a la hora de entrenar “es más complicado porque nos ha pillado a todos desprevenidos”.

Unai, que ha disputado 17 encuentros con el equipo entrenado por David Tenorio, se considera “una persona casera, por lo que no me agobia estar en casa”, pero a medida que van pasando los días “me voy acostumbrando más y lo llevo con normalidad”. Una rutina dirigida por los preparadores físicos del filial, que les han recomendado a los jugadores “hacer los ejercicios por la mañana y a ello me dedico la mayoría del tiempo. Prefiero realizarlo temprano y después de comer me dedico a hacer otras cosas”.

Formándose

Y es que el portero formado en la cantera del Athletic Club ha terminado el grado de Ingeniería Civil y tuvo que defender recientemente en Bilbao el Trabajo de Fin de Grado. Además, ha empezado un máster online por lo que considera que el parón “me ha venido hasta bien porque estoy estudiando mucho”.

Cuestionado por cómo afectará a su forma física y a la de sus compañeros la suspensión de la competición cuando vuelva todo a la normalidad, apunta que “nos afecta tanto a nosotros como a nuestros rivales. Es una situación completamente nueva para todos e intentamos adaptarnos como podemos. En el Recreativo tenemos la suerte de tener buenos medios y unos preparadores físicos excepcionales y con los ejercicios que nos mandan intentaremos que nos afecte lo menos posible”.