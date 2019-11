Álvaro Vadillo repitió titularidad en el once de Diego Martínez gracias al dulce estado de forma del gaditano en las últimas semanas. Desafortunadamente, el extremo rojiblanco no pudo jugar el encuentro que hubiese soñado, pues la telaraña defensiva del Atlético de Madrid no dio apenas opciones al ‘7’ de mostrar sus virtudes. El ex del Huesca jugó poco más de una hora de partido antes de ser sustituido por Machís. Su única ocasión fue un libre directo que mandó a la barrera.

Vadillo arrancó el choque instalado en su campo para ayudar defensivamente a Quini debido al dominio inicial del cuadro colchonero. El andaluz se cambió de banda para intentar algo distinto, pero las llegadas rojiblancas al área de Oblak no terminaban de llegar. El jugador comenzó a disfrutar de más balón cuando el equipo se estiró en el tramo final de la primera mitad.

Trippier y Lodi fueron las parejas de baile del futbolista, que apenas pudo encarar con comodidad en ninguna ocasión debido a las ayudas realizadas por los jugadores atléticos.

Ocasión a balón parado

Una falta de Felipe sobre Soldado abrió una puerta para Vadillo, que se apresuró a coger el esférico para decir “esta la tiro yo”. El extremo le pego con mimo al balón, pero la barrera atlética logró desviar a saque de esquina la única ocasión que disfrutó el gaditano en todo el encuentro.

Antes de arrancar el segundo acto, Vadillo mantuvo una breve charla en el césped con Víctor Díaz y Puertas para intentar urdir un plan para desarbolar la defensa del conjunto visitante. En una gran contra granadinista el balón le llegó al andaluz, que puso el balón atrás para un Puertas que llegó a conectar el remate, pero en semifallo.

El jugador lo siguió intentando, pero el acierto no fue el de otros días y el físico comenzó a pasar factura debido al esfuerzo que realizó en defensa para ayudar a la zaga rojiblanca.

Con el 0-1 en el marcador Vadillo se marchó sustituido por Machís para refrescar el ataque e intentar buscar algo distinto. El choque ante el Atlético no fue el mejor escenario para un jugador como Álvaro Vadillo, pero llegarán días mejores.