El Valladolid recibe al Granada con buenas sensaciones

El Real Valladolid afronta el encuentro correspondiente a la trigésima jornada de competición con la necesidad de sumar los tres puntos.

El rival del Granada CF llega al partido en una dinámica positiva, pero un triunfo le permitiría ganar enteros y dar un paso de gigante hacia la permanencia, que es el principal objetivo de la temporada. Sergio González no podrá contar con Óscar Plano, que vio la roja en el partido que el conjunto pucelano disputó en el Camp Nou el pasado lunes. Tampoco estarán disponibles Fede San Emeterio, que no podrá enfrentarse a su ex equipo, Jota, Kiko Olivas, Carnero y Michel.

Buena imagen

La derrota sufrida ante el FC Barcelona ha reforzado aún más el trabajo realizado por el Valladolid en los últimos meses. El equipo dirigido por Sergio González, que lleva ya tres años en el banquillo de Pucela y le queda uno más de contrato, cayó en el Camp Nou por 1-0 por culpa de un gol del conjunto azulgrana en los últimos minutos del choque y tras una polémica expulsión de Plano. El rival del Granada dio una gran imagen y tuvo varias oportunidades para adelantarse en el marcador.

Bue momento

Las dos últimas derrotas del Valladolid han sido contra FC Barcelona y Real Madrid. Antes de visitar la ciudad Condal el conjunto pucelano llevaba sin perder desde el pasado 20 de febrero, cuando lo hizo por la mínima ante el conjunto blanco. El Valladolid acumuló una racha de cuatro partidos sin perder, aunque tres los acabó en empate y solo consiguió imponerse en uno. Los hoy locales igualaron a un tanto ante Sevilla y Celta, vencieron al Getafe por 2-1 y empataron a cero contra Osasuna.

Solidez defensiva

Uno de los aspectos en los que más incide Sergio González es en la defensa. El Valladolid ha encajado 39 goles en lo que va de campeonato y mejorar esa cifra es imprescindible para poder dar un paso adelante y conseguir la salvación cuanto antes. Además, la falta de gol del rival del Granada le da todavía más importancia a la seguridad que muestra en campo propio.

Diferentes fases

El Valladolid ha atravesado por diferentes fases durante la temporada. El conjunto pucelano estuvo ocho jornadas sin conseguir sumar ningún triunfo al comienzo de la competición liguera, pero después dio paso a una buena dinámica de resultados.

La regularidad en el juego es otro de los aspectos en los que Sergio González trata de incidir para no sufrir altibajos tanto en un el transcurso de un partido como durante la campaña.

Plantilla distinta

Las lesiones y las bajas que ha sufrido el Valladolid durante la temporada le han impedido contar con todos sus jugadores en la mayoría de las jornadas. Los locales tienen hasta 17 caras nuevas con respecto al año pasado, por lo que el trabajo de acoplamiento también es importante y se ve reflejado en el estilo de juego.

Estilo de juego

Una de las principales diferencias del Valladolid con respecto a otras temporadas es la presión adelantada que ejecuta. El equipo dirigido por Sergio González adelanta líneas para poder presionar a su rival y recuperar antes la posesión para realizar rápidas transiciones. El técnico apuesta sobre el terreno de juego por un 4-2-3-1 para darle libertad de movimiento a Fabián Orellana, su principal referente ofensivo.

El equipo

Masip y Roberto pelearán por un puesto en la portería, ya que le segundo está ya recuperado de su lesión. Bruno y Joaquín son los dos centrales titulares ante la baja de Kiko Olivas.

Lucas Olaza y Nacho se disputan el lateral izquierdo, mientras que Luis Pérez es el dueño del costado derecho. El doble pivote es el formado por Rubén Alcaraz y Roque Mesa. Por delante de ellos se sitúan Orellana, Toni Villa y Hervías, mientras que la delantera es para Weissman o Guardiola.