Varas y Raúl Baena tienen la llave

Esta noche a las 23:59 horas se pondrá punto y final al mercado de fichajes y, como suele ser habitual en los últimos años, las oficinas de la Liga de Fútbol Profesional serán un trasiego de comunicaciones sobre altas y bajas apurando la hora del cierre. El objetivo, reforzarse al coste mínimo posible pues son muchos los jugadores que no tienen equipo y que el último día rebajan sus pretensiones económicas ante la posibilidad de quedarse en el paro.

El Granada CF no es ajeno a ello y también estará atento al mercado, aunque en este caso está muy condicionado al igual que varios equipos de la categoría que tienen problemas con el límite salarial que impone la LFP. La prioridad es reforzar dos posiciones de todos conocidos sobre todo por escasez numérica. Una de ellas es la de central y la otra la delantera y más tras los problemas físicos que está teniendo Rodri tras el choque del pasado domingo en Los Cármenes ante el Lugo. Pero los rectores rojiblancos no pueden hacer ni un movimiento de entrada si antes no dan de baja a Javi Varas y/o Raúl Baena.

Todo hace indicar que ambos jugadores saldrán aunque no está confirmado oficialmente

Ya avisó Fran Sánchez, gerente deportivo, que estarían pendientes hasta el último día y hoy ese día ya llegó. La necesidad de reforzar el ataque con un jugador más, que pueda contar con minutos de calidad se antoja fundamental y más en una categoría tan larga como es la Segunda División. El ejemplo de Rodri y su esguince de tobillo es lo que podría pasar en cualquier momento de la temporada, y supondría dejar a Adrián Ramos como único punta con la ayuda de Juancho. En ese caso habría que adaptar a algún que otro jugador a jugar como referencia sin ser su sitio natural o bien tirar del Recreativo, que cuenta con Javi Ontiveros como su hombre gol, un futbolista de 1,85 que no tiene experiencia en la categoría. Una apuesta demasiada arriesgada para una entidad como la rojiblanca.

La presión sobre Varas y Baena para que cedan y rescindan el contrato en el caso del primero o acepte alguna de las ofertas que tiene el malagueño y poder disponer de masa salarial para fichar cada vez es mayor. Todo hace indicar que van a salir según apuntaron ayer algunas fuentes consultadas pero en el fútbol todo puede cambiar a lo largo de hoy. De hecho, las oficinas del club echaron humo con numerosas gestiones. Entre ellas la de Corozo, lateral del filial que fue despedido pese a estar lesionado.

Si no salen, será imposible reforzarse porque aunque el presidente es experto en marketing y no le preocupaba en el mes de junio no contar con patrocinador principal, a día de hoy no se cuenta con ese dinero para ampliar el umbral de gasto de ahí las estrecheces para acudir al mercado. Otra opción es que el patrocinio llegue y se desbloqueen cualquiera de los frentes que tiene abiertos la entidad (caso Rochina o Angulo, deuda de Energy King...) y poder acudir una vez cerrado el mercado a los jugadores que están en paro como fue el caso la pasada temporada de Chico Flores, pero no suele ser habitual. Quedan pocas horas. Hoy quedará todo resuelto para bien o para mal.