Varios inconvenientes torpedean la venta del Granada CF

En lo que comienza, levemente, a tener tintes parecidos al curso pasado, la posible venta del Granada CF al grupo de empresarios granadinos sigue sin cerrarse.

La actual propiedad china, que se hizo cargo del club en 2016 al comprar el paquete accionarial a Gino Pozzo, cosechando desde entonces tres descensos de categoría, dos ascensos y una participación en la UEFA Europa League, una irregularidad peligrosa. DDMC ya mostró un gran interés en vender el club el pasado verano, cuando el empresario argentino Andrés Fassi, junto con un grupo inversor americano, intentó adquirir el Granada CF.

Fassi ofreció a DDMC cerca de 85 millones de euros, además de cubrir los 9,6 millones que Hacienda reclamaba al Granada CF en el 'Caso Líbero'. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y provocaron un parón deportivo en el conjunto rojiblanco. Este estancamiento afectó significativamente al rendimiento del equipo durante la temporada, culminando en uno de los descensos más rápidos y vergonzosos de la historia del club.

Inconvenientes

Aunque eso es agua pasada, ya que las condiciones económicas este año son inferiores y rondan los 50 millones. Pese a ello, la propiedad, a través de otras empresas afiliadas, aún mantiene deudas con LaLiga por los derechos televisivos en el país asiático, y buscarán sacar más beneficios para satisfacer esa deuda antes de abandonar la propiedad del club rojiblanco.

Además, el club está a la espera del juicio y posibles sanciones por la operación 'Líbero'. Estas complicaciones financieras se suman a otros problemas que la propiedad está intentando resolver en estos días, en medio del proceso de compra-venta del club. Trabas que han impedido que la transacción se lleve a cabo esta semana.

Otro temor que ronda a la afición, que parece ser la que más recuerda los problemas del verano pasado, es que todo este proceso financiero y negociador afecte al plano deportivo y los movimientos, ya sean fichajes o salidas de jugadores que no aportan, lleguen tarde y mal. Sin embargo, parece que Matteo Tognozzi seguirá haya cambio de propiedad o no, y el italiano ya está en ese proceso de búsqueda y negociaciones con algunos jugadores.

Finalmente, la llegada de Guillermo Abascal no se ha producido aun de forma oficial, aunque el sevillano tiene todas las papeletas para ser el nuevo entrenador nazarí. Pero como no se ha anunciado aun, es cierto que el Granada sigue sin entrenador oficialmente y es otro de los pasos que deben darse antes de ese cambio (o no) de propiedad.