"Vengo a ser mejor futbolista"

Con la ilusión de un chaval de 19 años pero con los pies en el suelo, Alejandro Pozo entrenó ayer por primera vez con los que serán sus nuevos compañeros antes de ser presentado oficialmente como nuevo futbolista rojiblanco. Acompañado de su representante, Juan Maraver, así como de sus padres y su novia, el menudo extremo sevillano se mostró ilusionado con la que será su primera experiencia fuera de casa. En ese sentido, Pozo reconoció que "me va a venir muy bien coger aquí madurez tanto a nivel personal como futbolísticamente hablando".

Para el jugador nacido en Huévar del Aljarafe, que señaló que "este año se presenta muy bonito", apuntó que "desde que me enteré que el Granada CF estaba interesado en mí no me lo pensé. Vengo a un club importante, a una ciudad muy bonita y con una afición impresionante". El internacional sub 19 con la selección española ya sabe lo que es jugar en Los Cármenes y de hecho recuerda el choque de la pasada temporada ante el que hoy es su equipo como "un buen partido en el que nos pudimos llevar la victoria", aunque de aquella cita, la que más público congregó en la instalación del Zaidín, se llevó una grata impresión de la afición granadina: "Me quedé alucinando con los seguidores. Ese partido fue un domingo por la mañana y el campo se llenó. Desde pequeñito había escuchado el himno del Granada y hacerlo en el estadio con la afición cantándolo fue espectacular".

Pese a su corta edad, ya ha disputado más de 70 partidos en la Segunda División

Pozo, cuyo único impedimento para firmar por la entidad presidida por Jiang Lizhang era que el club granadino pagara la totalidad de su ficha, hecho que ha retrasado su llegada, se definió como un jugador que puede ofrecer "velocidad, uno contra uno, desborde y mucha electricidad que creo que le va a venir muy bien al equipo. Quiero aportar un granito de arena al conjunto y que mis compañeros me hagan mejor futbolista".

No obstante, mostró preferencias en cuanto a su posición el campo y reconoció que "en la parte de arriba me acoplo a todas las posiciones, pero donde más me gusta actuar es de extremo, que es donde me siento más cómodo y puedo aportar más".

El sevillano es consciente que la presencia de Diego Martínez en el banquillo rojiblanco ha sido fundamental para su llegada y de hecho no escatimó en elogios hacia el técnico, del que dijo que "ya lo tuve en el Sevilla Atlético, y la verdad es que me ha transmitido mucha confianza. Me dio la oportunidad de debutar en Segunda, es un pilar fundamental en mi carrera y gracias a él estoy hoy aquí". Pero el hecho de venir recomendado por el entrenador gallego no le debe hacer que se relaje. Es más, dejó claro que "él siempre me ha dicho que ponerme o quitarme se lo gana uno en el campo, en los entrenamientos, por lo que sé que tengo que trabajar muy duro para entrar y eso voy a hacer, trabajar hasta que sea titular".

En la comparecencia ante los medios, Fran Sánchez, gerente deportivo de la entidad, aprovechó para informar que el club está pendiente de la salida de varios jugadores (Javi Varas y Raúl Baena) para seguir reforzando el equipo, por lo que se estará pendiente del mercado hasta el próximo 31 de agosto, último día para fichar.