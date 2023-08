Weissman regresa a los entrenamientos mientras el Granada CF contempla su salida

Shon Weissman regresó este jueves con la primera plantilla durante el entrenamiento del Granada. El delantero israelí se volvió a unir a la dinámica del equipo tras varias semanas al margen por una lesión muscular que le impidió entrenar con el resto de los compañeros desde hace varias sesiones, aún en pretemporada.

Su destino sigue en el aire, y es que en Granada no cuenta con una plaza segura debido al poco rendimiento en cuanto a minutos, y especialmente en cuanto goles, del delantero ex del Valladolid. De hecho, aún no aparece inscrito en la página web de La Liga, algo que explica las intenciones del club, que ha tenido otras prioridades en cuanto a la inscripción de la plantilla para el debut en el Cívitas el pasado lunes.

Además, tras la obligación de ejercer la opción de compra por ascender a Primera División, el conjunto rojiblanco tuvo que desembolsar una cantidad que ronda los tres millones de euros, por lo que una buena oferta que amortice la inversión realizada posicionaría al israelí en la posición de salida.

Por otro lado, la irrupción de Samu Omorodion, quien se predispone a quedarse en el primer equipo tras la buena pretemporada y su gran partido contra el Atlético, que no olvidemos era su debut en Primera División y lo hizo siendo el mejor de los rojiblancos, con gol incluido, puede propiciar aún más que Weissman no siga en el Granada, que busca recambios para un fichaje que sin duda no ha rendido como se esperaba.

Veremos cuáles son las decisiones que toma la dirección deportiva y su referente, el director Nico Rodríguez, en cuanto al mercado de fichajes y la posición de Weissman antes de que este finalice el próximo 31 de agosto, ya que cada día cuenta en este mercado veraniego.