El papel secundario de Adrián Ramos

“Ha llegado mejor que nunca a la pretemporada. Para mí es un fenómeno”. Con esas palabras Diego Martínez alabó la figura de Adrián Ramos en una entrevista concedida a Granada Hoy antes del inicio de la competición, en la que el técnico del Granada CF no dudó en destacar al delantero colombiano.

Sin embargo, en estas primeras ocho jornadas que se llevan de competición, el papel que está desempeñando el ariete cafetero no se corresponden con dichas alabanzas. Al menos de momento. Los números hablan por sí solos y no hay más que ver los minutos que el ex jugador del Borussia Dortmund acumula en su regreso a la Primera División con el cuadro nazarí.

Poca participación

Setenta y cuatro son los minutos que suma Ramos, con tan sólo una titularidad en los tres encuentros en los que ha pisado el césped. Y eso que durante la fase de preparación de la campaña tuvo cierto protagonismo, participando en los siete encuentros disputados en pretemporada y anotando un gol, ante el Sevilla FC en el Trofeo Ciudad de Granada en el duelo de presentación ante la afición rojiblanca. Parecía que este curso iba a tener mucha importancia en el once granadinista, pero la llegada de Roberto Soldado, en un primer momento, y de Carlos Fernández a mitad de agosto cedido por el Sevilla FC, le ha llevado a cierto ostracismo a día de hoy.

Hasta el momento, las lesiones le han respetado al veterano jugador sudamericano, que en enero cumplirá 34 años y que ocupa plaza de extracomunitario. Pero pese a que el técnico vigués declaró que “hay que estarle muy agradecido por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos va a dar”, la realidad de esa afirmación se concreta en minutos y Adrián sigue sin apenas contar.

Secundario

La buena racha de resultados del Granada CF le ha relegado a un papel secundario pues, como tercer delantero, que es el rol que tiene en este inicio de temporada, no haya sido necesaria su participación en más encuentros. Se estrenó ante el Villarreal entrando al terreno de juego en sustitución de Fede Vico como revulsivo en el minuto 78 y con 4-3 en el marcador, actuando en punta acompañando a Soldado con un 1-4-4-2 y con él en el campo, se logró empatar a cuatro goles.

De hecho, Diego Martínez ensayó mucho durante la pretemporada dicho sistema y muchos eran lo que veían a la dupla formada por el valenciano y el colombiano como los ideales para actuar de inicio. Soldado sería la referencia y Ramos podría actuar un poco más retrasado para recibir de espaldas, además de ayudar en la presión de su equipo en la salida de balón desde atrás del rival. Pero, aunque dicho dibujo ha sido empleado en varias ocasiones, casi nunca ha sido con Ramos en el verde.

Junto a Soldado

Algo similar ocurrió en el debut en Los Cármenes ante el Sevilla FC. También entró al campo con el marcador en contra en busca de un empate que no llegó. Formó con Soldado en punta de lanza pero con un sistema de juego a la desesperada con un 1-4-1-3-2 y todo el arsenal ofensivo de los rojiblancos con Montoro de pivote defensivo, una línea de tres integrada por Machís, Puertas y Carlos Fernández con Soldado y Ramos arriba. No dio resultado en los apenas cinco minutos que jugó.

En Valladolid, su mapa de calor refleja que se movió muy lejos del área de Masip

Posteriormente, en las tres victorias consecutivas logradas ante el Espanyol, el Celta y el Barcelona, estuvo convocado y celebró el triunfo como uno más desde el banquillo pero sin actuar ni un minuto. No había que remontar un resultado sino defenderlo y para refrescar el ataque, el preparador nazarí apostó por Carlos Fernández en dos ocasiones y Vadillo en otra, pues el sevillano ya estaba sobre el terreno de juego.

Una titularidad

Su oportunidad le llegó en el duelo intersemanal ante el Real Valladolid, en el que fue titular por primera y única vez en la presente temporada. Y lo cierto es que su actuación no fue especialmente brillante. Todo lo contrario. Su mapa de calor refleja que se movió muy lejos del área de Masip. No tuvo ni una oportunidad de rematar y fue sustituido antes de la hora de partido para dar entrada a Darwin Machís.

Desde entonces, dos nuevos banquillazos ante Leganés y Real Madrid y es que Carlos Fernández le ha ganado la partida. Entre otras razones, por el poco peligro que ha llevado hacia el arco rival, con tan sólo un disparo a puerta en los 74 minutos que ha disputado. Fue nada más entrar ante el Sevilla con un remate de cabeza que detuvo Vaclik a cuatro minutos del final del choque ante los hispalenses.

Como dijo Diego Martínez, “es un jugador que fuera y dentro del campo nos aporta muchísimo y al que hay que dar las gracias en mayúscula”. Aunque él, a buen seguro, lo que quisiera sería jugar más minutos y menos agradecimientos. Y más teniendo en cuenta que cumple contrato en diciembre.