Estos son los requisitos para formar parte de la grada de animación del Granada CF

Tras una campaña en la que la grada de animación del Granada CF ha tenido muchos problemas con la entidad sobre todo en la recta final del campeonato, el club rojiblanco quiere pasar página y anima a sus seguidores más fogosos a formar parte de la Grada 1931, un sector que se sitúa en el nivel bajo del fondo sur del Estadio Nuevo Los Cármenes y que se caracteriza por no parar de animar a los jugadores.

El Granada CF, que califica formar parte de este colectivo como “una experiencia fantástica”, anima a aquellos que estén interesados otorgándole varias ventajas para que se integren en dicha agrupación. En concreto, todo aquel que renueve su compromiso, mantendrá el precio de la temporada que viene, la 2023-2024 si el Granada CF logra regresar a LaLiga Santander. Además, le facilitará ropa, obtendrá un 10% de descuento en la tienda oficial y tendrá acceso prioritario a las localidades de afición visitantes en los distintos desplazamientos.

Requisitos

No obstante, o todo el mundo puede formar parte de este colectivo. Y es que existen una serie de requisitos a cumplir. Por ejemplo, pertenecer a una peña o asociación oficial de la entidad, tener entre 16 y 35 años de edad, presentar el certificado de penales para nuevos miembros, además de no dejar de animar a al equipo durante todo el partido, vestir los colores del club y tener un comportamiento basado en el respeto. Aún no se ha abierto el plazo para nuevas altas, fecha que comunicará la entidad en breve.