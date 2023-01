La afición del Granada CF disfruta bajo la tormenta

Un partido de alto nivel requiere del mejor ambiente para propiciar este espectáculo llamado balompié. Eso pasó este domingo en el Nuevo Los Cármenes en el encuentro que disputaron a las 14 horas el Granada CF y el FC Cartagena.

Con el fantasma planeando aún con la bronca en tierras murcianas entre ultras de ambos equipos, el dispositivo de seguridad especial que preparó la Policía Nacional con motivo de la visita del Cartagena a Los Cármenes quedó en agua de borraja. Todo ello fue en parte gracias a que ambos clubes tomaron medidas, con la expulsión de varios abonados implicados y la posterior disolución de los dos grupos principales a los que pertenecían: 'Fondo Sur' en Granada y 'Black and White Army' en Cartagena. Es decir, menos camisetas negras en las gradas, como se ha podido observar.

No tuvo mucho colorido eso sí el nuevo Los Cármenes debido al cóctel que conformaron la lluvia y el frío. De hecho, antes del partido, en los bares que rodean al recinto municipal, no muchos se acercaron a la ‘previa’, dejando un panorama algo gris. Sí que no faltó la ‘Republik of Previas’ de los Sinses junto a otros aficionados que estaban en el establecimiento.

En este fin de fiestas, los aficionados del Cartagena completaron un largo viaje hasta tierras granadinas, aunque ya se pudo ver a alguno haciendo turismo por las calles de Granada durante el fin de semana. Los seguidores ‘efesistas’ se asentaron en un establecimiento de hostelería en la calle Salvador Allende, cerveza en mano, cantando y arengando a su equipo.

Antes del inicio de este cara a cara ya se pudo notar el buen rollo de los albinegros. “¡Torero, torero!”, alentaron a uno de los encargados del Granada cuando se disponía a retirar una portería portátil de la alfombra del Nuevo Los Cármenes. “!Saca el machete!”, coreaban los visitantes a un Datkovic que les respondía con aplausos.

Por primera vez en toda la temporada, el conjunto rojiblanco colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en las taquillas del nuevo Los Cármenes. En otras ocasiones, el club estuvo muy cerca de hacerlo, pero no ha sido hasta la jornada 22 cuando el estadio se ha llenado por completo. El estadio tenía muchos huecos libres, aparentemente, aunque muchos seguidores se resguardaban de la lluvia en las bocanas que daban a las gradas.

Antes del inicio del partido, todo el estadio guardó luto al histórico Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’. Todo el estadio aplaudió al cielo tras esa memoria al brasileño. La nota negativa de la afición albinegra fue entonar su himno mientras sonaba el del Granada, algo que vienen haciendo los seguidores de todos los equipos que pisan Los Cármenes.

Al final de la primera parte sí se calentó algo el encuentro tras un supuesto penalti de Datkovic a Soro. El futbolista visitante fue a recriminarle al zaragozano que se tirara al suelo. Ahora se entendió aquello de “Saca el machete” en el calentamiento. Y vaya que si lo sacó.

A diez minutos del final, Carrión decidió sacar del terreno de juego a Mikel Rico. Como es debido, la afición rojiblanca aplaudió al vasco reconociéndole su pasado. En los minutos más críticos, en los que se volvió loco el partido tras las expulsiones de Bodiger y Alcalá, la parroquia rojiblanca aupó a los suyos rumbo a una victoria que le acerca a los puestos más altos de la tabla.