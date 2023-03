La pasión del aficionado escocés Aidan Shearer por el Granada CF que cruza fronteras

Con un nombre que recuerda al del mítico delantero inglés de aquel Newcastle United de los 90, Aidan Shearer es un escocés de 24 años que disfruta -y sufre- cada partido del Granada CF igual o más que cualquier granadinista nacido en el Zaidín, La Chana, el Realejo o el camino de Ronda. Su vídeo cantando a pleno pulmón el himno del club es conocido de sobra en el Estadio Nuevo Los Cármenes, y su presencia en la instalación del Zaidín destaca por la bandera de Escocia que siempre está en la grada de preferencia, donde tiene su localidad, así como por el carisma y la personalidad que tiene.

Aidan, natural de Kilmarnock (Escocia), lleva ya casi tres años viviendo en Granada. Su primer contacto con la ciudad fue cuando estuvo de Erasmus en 2018 algo que, como a tantas personas le pasa, le enamoró. Tras estudiar también en Málaga, decidió trasladarse a la capital granadina en verano de 2021 y desde ese momento se ha convertido en un rojiblanco más. Su primer partido fue en la temporada pasada contra el Mallorca, y desde ahí ha asistido a más del 75% de los partidos del Granada, desplazándose fuera con el equipo cada vez que le es posible. De hecho, fue uno de los más de 1.000 granadinistas que vieron en directo la victoria del conjunto de Paco López en el Carlos Belmonte de Albacete, algo que le hizo muy feliz ya que conoció a muchos amigos, entre ellos aficionados albaceteños.

Algo más que fútbol

Aidan solo tiene buenas palabras para las aficiones de España. Allá donde ha ido, y evidentemente en Los Cármenes, es querido y tiene la oportunidad de compartir ratos, cervezas, partidos y viajes con personas que, a priori, no conoce, pero a las que le une su pasión por un equipo. Nunca ha tenido un problema con nadie ni se ha sentido juzgado por el hecho de venir de otro lugar. Además, muchos aficionados ya le conocen por su perfil de Twitter, donde acumula más de 1.400 seguidores. "Me encanta hablar con la gente, conocer a aficionados de todos sitios y eso es lo que más me gusta del fútbol", señala.

Hablando del deporte rey, este joven aficionado rojiblanco destaca las diferencias que existen entre Escocia y España. Y es que el fútbol en España “es de mayor calidad y mucho más entretenido”. Principalmente, por la diferencia de nivel que existe entre Rangers y Celtic respecto al resto de equipos que es “demasiado grande”. Su afición por este deporte le viene desde pequeño. Apoya a su Kilmarnock FC, el equipo más antiguo a nivel profesional de su país, desde la distancia, y para él un partido amistoso entre el Kilmarnock y el Granada CF “sería un sueño”. Y es que le gustó el Granada CF precisamente porque veía un reflejo de su equipo dado que tampoco es uno de los grandes, como puede ser el FC Barcelona o el Real Madrid, sino que es uno mucho más pequeño que los dos gigantes de la competición escocesa.

Devoción rojiblanca

Su familia y amigos están encantados con su devoción por el Granada CF. No les extraña y se alegran de que Aidan haya cambiado su vida para venir a una ciudad con tanta calidad humana y buen clima. Cada vez que puede tiene la oportunidad de viajar y conocer España. Ha estado en Tenerife, Gijón o Andorra mientras disfruta del fútbol. Algo por lo que, según comenta entre risas, su hermano le tiene envidia por todo lo que está logrando vivir. Ha conseguido que toda su familia se interese por el equipo rojiblanco y es que, como publicaba en su Twitter, hasta su hermano tiene a Jorge Molina en su equipo del FIFA.

Convencido de que si en estos próximos dos partidos el equipo consigue ganar al Real Oviedo y al Sporting de Gijón volverá a Primera División, no quiere prometer nada porque prefiere disfrutar poco a poco y asegurar la victoria, pero la fiesta en la popular discoteca Mae West en caso de ascenso “no me la quitará nadie”.