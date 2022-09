Aitor Karanka, entrenador del Granada CF: “Parece que lo que no sea ganar fácil no sirve”

La semana no ha sido fácil para Aitor Karanka, técnico del Granada CF, tras la goleada que encajó su equipo el pasado lunes en Eibar. El técnico vitoriano tiene claro que hay que asumir las críticas como “parte del aprendizaje”. El vasco reconoció en rueda de prensa que “no voy a decir que me gustan estas semanas, pero este tipo de situaciones me hacen ser mejor entrenador”. Y lo argumentó señalando que “te exiges más y haces autocrítica porque cuando ganas no lo haces tanto”. Unas críticas a las que está acostumbrado por “salir de casa con 15 años y me critican desde los 19. Los aficionados tienen todos una opinión y hay que respetarla”.

Pero Karanka quiere mirar al futuro y el más próximo es el duelo de este sábado ante el Mirandés en el Estadio Nuevo Los Cármenes (18:30 horas). El técnico, que descartó a Soro y Melendo para la cita, declaró que “estamos apurando con Jonathan Silva” y respecto a Ignasi Miquel manifestó que “lleva entrenando aparte lleva de la semana y a ver cómo está de aquí al sábado”.

Autocrítica

El míster rojiblanco se deshizo en elogios para su grupo de jugadores del que dijo que es “fantástico. Todos somos conscientes de lo que pasó el lunes, hemos sacado conclusiones y hecho autocrítica”. En ese sentido resaltó que el duelo llega “pronto y cuando pasan esas cosas es bueno porque queremos demostrar que lo que ha pasado no es la realidad”.

Sin embargo, está centrando la atención en un rival que aunque ocupa la última plaza de LaLiga SmartBank, puede ser un partido “trampa”. De hecho, negó que las dos últimas derrotas hayan puesto nervioso a su equipo porque la reacción de sus jugadores “ha sido fantástica como era de esperar”. Será un duelo “peligroso porque venimos de perder y ellos son los últimos y es que aquí parece que no cuenta todo lo que no sea ganar fácil”. Una cita en la que el Granada CF buscará “reencontrarse con las sensaciones que dejamos en el día del Villarreal”.

Sobre el cuadro de Miranda de Ebro destacó que cuenta con un “jugadores jóvenes con muchas ganas y un entrenador que lo está haciendo muy bien, al que conozco desde hace muchos años y que está haciendo un gran trabajo”. Por todo ello, le pidió a sus futbolistas que dieran “lo mejor que tienen si queremos ganar”. Y, sobre todo, “jugar con intensidad, saber lo que hay que hacer con balón, defender lo más alto posible pero también tener cuidado con el Mirandés y convertir las ocasiones que tengamos”.

Meseguer

En su plantel, Karanka cuenta con un exjugador que defendió los colores del Mirandés como es Víctor Meseguer, al que muchos reclaman en el centro del campo y del que el técnico dijo que “no juega más minutos porque está en proceso de adaptación. No es como Bodiger o Sergio Ruiz que son veteranos y tienen bastantes partidos en sus piernas. Le dí oportunidades en otros partidos pero en Eibar no lo metí porque preveía un partido más físico. Tiene mucha calidad y un futuro brillantísimo pero no podemos dar pasos en falso con él. Es muy bueno y quiero que sea mejor cada día”.

El entrenador del Granada CF reconoció, tras los tantos encajados ante el Eibar a balón parado, que la concentración “se entrena, más allá de decirlo. Nosotros hacemos tareas a diario que requieren mucha concentración”. Por todo ello, apuntó que parte de la autocrítica que ha llevado a cabo con sus jugadores y cuerpo técnico ha sido “darle una vuelta más a la forma de entrenar y trabajar el balón parado aunque lo hacemos mucho tanto a nivel ofensivo como defensivo en vídeo y sobre el césped. Si concedes esos goles tienes que intentar hacer algo para corregir esos errores”.

Minutos frustrantes

Un análisis de los cosas que se hicieron mal en Ipurua que le dijo a los jugadores de su plantel: “Todos sabemos que fueron 15 o 20 minutos que te frustran. Es entendible conceder un gol a balón parado en Eibar pero lo que más me frustró es cómo bajamos los brazos tras el 2-0. Esta liga es muy larga y perder 2-0 no es lo mismo que 4-0. Tenemos que mejorar, competir en todos los partidos y hasta que no se pite el final hay que dar el 100% porque en fútbol puede pasar cualquier cosa”.