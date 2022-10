Aitor Karanka, técnico del Granada CF: "Estamos sin laterales"

El técnico del Granada CF, Aitor Karanka, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en el Estadio de Cartagonova frente al FC Cartagena.

El parte médico se ha complicado algo esta última semana, y aunque al vitoriano le "encantaría saberlo". Además, desveló que algunos jugadores que no estuvieron en otras sesiones como Callejón, Víctor Díaz o Quini, "podrán estar el domingo". Sin embargo, "Quini y Ricard Sánchez están "entre algodones; Jonathan Silva y Sergio Ruiz no llegarán y con Neva deberemos tener cuidado, ya que ha estado parado en las últimas semanas por una sobrecarga muscular".

Ricard es "por el golpe que sufrió en Ponferradina. A raíz de ahí, sufrió otro el día del Zaragoza que le afectó", señaló. Además, afirmó que Quini tiene molestias en la rodilla por su golpe” ante el conjunto maño.

Quien sí llega al duelo de este domingo es Njegos Petrovic. El centrocampista serbio aporta esa "vitalidad" y esa "fuerza" que tiene en el centro del campo. "Está para salir de inicio", remató Karanka.

Tiene un buen rompecabezas Karanka en la defensa, pues para el vitoriano "está siendo fácil" porque no puede probar muchas opciones distintas. "Desde el martes estamos sin laterales", lamentó.

Cambio de sistema

Aquí es donde entra en juego un posible cambio de sistema del técnico. No obstante, lo que más está condicionando son las bandas. "Si eso afecta al sistema, afectará también a los de arriba. Lo importante es que quienes jueguen sepan perfectamente lo que deben hacer".

Aún así, la plantilla es consciente de sus dificultades fuera de casa, aunque según Karanka “intentaremos buscar a los mejores once jugadores y no mirar al siguiente. Esta plantilla me da muchas alternativas. Quizás donde más problemas estamos teniendo es en la zona de atrás, pero arriba se puede gestionar perfectamente”.

El rival, un duro Cartagena

El FC Cartagena ha experimentado un gran inicio de temporada, asentándose en las posiciones altas de la clasificación. Para Karanka, no es casualidad la posición en la que está. "Domina muy bien las facetas del juego, inicia desde atrás con balón y llega con mucha gente al área. Estoy seguro de que seguirá en esa zona durante mucho tiempo", señaló.

En cuanto a las claves del partido en Cartagonova, el preparador rojiblanco cree que lo que más les está penalizando fuera de casa son los "errores y momentos puntuales" en los que el equipo no está como, por ejemplo, el otro día ante el Zaragoza. "Hubo cosas positivas en Tenerife, pero cometimos fallos. No podemos irnos del encuentro en ningún momento”, advirtió.