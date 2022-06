El futbolista del Granada CF Alpha Dionkou y el FC Barcelona quieren extender su compromiso

En el mercado de fichajes de la pasada campaña, el Granada CF se puso el mono de trabajo desde bien pronto a la hora de realizar fichajes. Con Pep Boada a la cabeza, los primeros en llegar fueron Ricard Sánchez, procedente del Atlético de Madrid y Alpha Dionkou, del Manchester City.

El club pensaba que lo mejor para ambos es que crecieran lejos de Los Cármenes y así fue como el catalán y el senegalés se marcharon al CD Lugo y CD San Fernando y FC Barcelona ‘B’, respectivamente.

El lateral derecho de origen senegalés, criado en Mallorca vio que su tiempo como Cityzen ya estaba agotado, por lo que buscó una salida y se comprometió como rojiblanco por cuatro temporadas. El joven de 19 años comenzó jugando como cedido esta campaña en el San Fernando CD de la 1ª RFEF. Posteriormente, marchó rumbo a la Ciudad Condal, donde recaló en el filial del FC Barcelona.

Alpha Dionkou se formó en las categorías inferiores del CD Mallorca, en las que coincidió con exrojiblancos como Monchu Rodríguez y Dani Plomer, del filial. Dionkou, con tan solo 15 años emprendió una aventura que le llevó al Reino Unido para enrolarse en el Manchester City, donde en esta última temporada acaba de ganar la Premier League 2 con el filial del City y ha subido a entrenar con el primer equipo a las órdenes de Pep Guardiola.

Gracias a su doble nacionalidad, el lateral diestro ha sido internacional Sub17 con la Selección Española y con la Sub20 de Senegal y espera resolver su futuro más pronto que tarde.

Opción de compra o nueva cesión

Mundo Deportivo ha informado este domingo que el FC Barcelona negocia directamente con el Granada CF para extender el compromiso de Diounkou como culé. Sergi Barjuan lo quiere en su filial y el conjunto azulgrana posee una opción de compra de un millón de euros antes del 30 de junio.

Sin embargo, Joan Laporta no está dispuesto a llegar a esa cifra, pues la considera exagerada al tratarse de un jugador del ‘B’ y en Can Barça no están ahora mismo como para tirar cohetes en lo económico. Además, el diario catalán asegura que la dirección deportiva culé estudia fórmulas como extender la cesión por un año más.