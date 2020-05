Álvaro García, el jefe del laboratorio rojiblanco

Detrás de un equipo de fútbol hay mucho trabajo. No es sólo lo que se ve sobre el terreno de juego, con los futbolistas sobre el terreno de juego y el técnico dando órdenes desde la banda. Para que todo funcione a la perfección, existen muchos profesionales cuya labor no es muy conocida para los aficionados pero que supone una gran ayuda a los cuerpos técnicos de los distintos equipos. Un claro ejemplo de ello es la figura del analista, un puesto sobre el que nadie repara pero que es trascendental para proporcionar a los jugadores información sobre sus próximos rivales.

En el Granada CF esa función le corresponde a Álvaro García, orensano nacido en Amoeiro que para Diego Martínez es una pieza fundamental en el día a día del cuadro que dirige. Se podría decir que es el jefe del laboratorio rojiblanco, pues se encarga de visionar cada detalle de los rivales en sesiones interminables de vídeo para proporcionar la información que le demandan tanto su jefe como los futbolistas.

Confianza

Para realizar su función, reconoce que se requiere que exista un “clima de comunicación y confianza con el cuerpo técnico respecto a lo que pueda opinar”. Y pone un ejemplo: “Durante los partidos, si no se tiene esa confianza, yo puedo bajar en el descanso al vestuario con la idea de aportar pero hay que tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos, la tensión del encuentro y entendiendo siempre el momento en el que se está. De nada vale que uno llegue alterado si hay que hacer algún cambio táctico en el descanso y no se aporte de forma constructiva”.

En la segunda edición de Mediacoach Talks, en la que participó junto a tres compañeros de otros equipos de la Liga de Fútbol Profesional como Dani del Valle (Real Valladolid), Miguel Ángel Sierra (Leganés), Guillem Galmés (Elche), el gallego tiene claro que con el regreso a la competición su tarea será más complicada. Y lo será porque considera que con un partido cada 72 horas “habrá que reorientar el proceso. No se puede asumir más carga de trabajo con tanto partido porque no nos va a dar tiempo a analizar a los equipos cada tres días”. La razón es muy sencilla y no es otra que, ante tanta carga de partidos, los entrenadores “van a cambiar su alineación en cada encuentro porque los jugadores no van a estar preparados para jugar tres encuentros en una semana y en el once habrá seguramente cuatro o cinco cambios”. De ahí que se pregunte: “¿Cómo analizamos eso?”.

En el encuentro, explicó cómo es su forma de trabajo pero resalta que “cuantos más partidos puedas ver en directo, mucho mejor”. En teoría, en el Granada CF es el entrenador, Diego Martínez, el que trata de viajar para ver los partidos pero “si no puede, cualquier miembro del cuerpo técnico intenta ir a ver el máximo número de partidos posibles”. Pero, eso sí, “dentro del contexto con el que te vas a encontrar. Por ejemplo, si vas a recibir a un rival, lo ideal es verlo en otro encuentro fuera de casa”.

"A gusto del consumidor"

Durante el confinamiento, Álvaro García apunta que “estamos en una situación especial y ha habido peticiones especiales”, desvelando cómo hace llegar a los jugadores los distintos vídeos. Tras manifestar que “hemos probado de todo” y que por el camino “hemos perdidos muchos USB”, apuntó que “como siempre digo, le mando a los futbolistas los vídeos a gusto del consumidor. Si un jugador lo quiere por Wetransfer porque así se lo puede descargar, lo tendrá por Wetransfer; si lo quiere por Google Drive lo tendrá por esta vía; si quiere una jugada concreta por WhatsApp también se lo puedo mandar”. Y es que su objetivo es que “el jugador vea el vídeo y para conseguirlo se lo envío por medio de la herramienta que él me diga”.

Por último, explicó cómo se trabaja justo antes de los partidos, proporcionando información detallada a cada jugador de su rival. En ese sentido, resaltó que “hago un vídeo que se le presenta a cada jugador que será, en teoría, al que se deberá enfrentar. El segundo entrenador, una vez que se conocen las alineaciones, mediante una tablet y en unos dos minutos con un máximo de doce acciones, tiene al jugador informado con las situaciones más destacadas de su oponente”.

Mano derecha

Su labor de análisis y scouting es bastante desconocida y se le puede ver cámara en mano en las zonas altas de los distintos estadios para realizar una tarea muy importante y poco valorada. Álvaro García regresó la pasada campaña a la que fue su casa durante dos temporadas, de 2014 a 2016, de la mano de Diego Martínez, con el que trabajó en Osasuna para asumir la figura de analista, cada vez más vital en el fútbol profesional.