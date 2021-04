Puertas puso más ganas que acierto

Pese a la innumerable cantidad de lesionados y la ausencia en varios encuentros de Darwin Machís, casi llegó a cumplirse un mes desde la última titularidad de Antonio Puertas. El almeriense, que no partía de inicio desde el pasado 7 de marzo en San Mamés, formó de la partida frente al Villarreal ocupando el flanco izquierdo del ataque nazarí.

No fue, no obstante, el regreso soñado a la alineación inicial. Puertas fue una víctima más del genial partido del Villarreal en el Nuevo Los Cármenes y, aunque participó con regularidad en el transcurso del choque, no consiguió generar acciones que inquietasen a Sergio Asenjo, arquero amarillo.

Por izquierda

La presencia de Kenedy por la banda derecha desplazó al ‘10’ rojiblanco al costado zurdo, posición que lo forzó a abusar de las diagonales desde fuera hacia dentro. Probó suerte en varias incursiones hacia el área, sin suerte, e intentó filtrar centros cruzados buscando la llegada en segunda línea de Yangel Herrera.

Se convirtió en receptor habitual de los balones en largo lanzados por los centrales, por los que tuvo que pelear con unos acertados Albiol y Pau Torres. La escasez de posesiones cómodas provocó que retrasase su posición para poder recibir, movimiento que otorgó metros al ‘Submarino Amarillo’ para salir desde atrás de forma desahogada.

Sin trascendencia

Cambió de banda con la entrada al césped de Machís, reduciendo súbitamente su participación en el juego rojiblanco. De hecho, su acción más destacada del encuentro, en la que se asoció con Jorge Molina para provocar una pena máxima, llegó cuando se dejó caer, de nuevo, por el carril zurdo.

Ya en el descuento, disparó por primera vez a portería desde dentro del área. Sergio Asenjo detuvo con facilidad el lanzamiento con la pierna izquierda.