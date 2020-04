David Tenorio arenga a la afición del Granada

El técnico del Recreativo Granada, David Tenorio, siempre se ha caracterizado por saber llegar a sus jugadores. Su charla en el duelo de la pasada temporada en La Rosaleda, cuando era segundo entrenador de Diego Martínez, le hizo ganarse el corazón de los seguidores del Granada CF.

En este periodo de confinamiento, ha querido arengar a la afición rojiblanca con un mensaje motivador en estos tiempos en los que no hay fútbol. El mensaje de Tenorio alude a la tradición, los valores, el sentimiento y el esfuerzo.

El mensaje

Estas son las palabras del preparador granadino que estaba sacando de la zona de baja a su equipo en el Grupo IV de Segunda División B antes del parón de la competición provocada por la crisis sanitaria generada por el coronavirus:

“Granadinistas, somos historia, cultura y tradición de nuestra tierra. Somos responsables de símbolos y valores que heredamos de nuestros padres y abuelos. Somos una afición invencible, una franja rojiblanca horizontal está teñida a perpetuidad en el corazón de cada uno de los nuestros. El granadinista no es un hombre o mujer corriente porque las personas corrientes no hacen nada. Tenemos que ser excepcionales y ha llegado el momento de demostrarlo. En las últimas temporadas hemos vuelto no sólo a soñar, sino a creer y a tener fe...otra vez. Sólo quien perdió valora la victoria. El Granada CF subió con sacrificio y valentía. Nuestra cultura es la del esfuerzo. Eso somos. Nacisteis todos y cada uno de vosotros para vivir este momento. Estabais predestinados para jugar el partido más importante de nuestros 89 años de historia. Es aquí y ahora. Es vuestro momento. Sed inconformistas, no paréis de pelear y venceremos”.