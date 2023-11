El presidente del Arosa dice que en la eliminatoria ante el Granada "el equipo de Primera por momentos parecíamos nosotros"

El Arosa SC celebró este miércoles que el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) haya desestimado el recurso presentado por el Granada CF contra la alineación indebida de su portero Adri López.

El pasado 7 de noviembre, el juez Disciplinario Único de Competición de la Federación Española acordó dar al conjunto rojiblanco por perdido el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Arosa, en el que se había impuesto por 0-3, porque el guardameta Adri López no podía jugar ese encuentro al ser mayor de 23 años y tener ficha con el Recreativo Granada.

“Viviremos una nueva cita histórica en A Lomba junto con todos nuestros aficionados”, destacó en su comunicado el equipo gallego, que se enfrentará en la siguiente eliminatoria, también a partido único en su estadio, al Valencia CF tras el sorteo celebrado en Las Rozas.

Su presidente, Manuel Abalo, no escondió su satisfacción por el emparejamiento con el cuadro che .“Si ayer me dicen que nos va a tocar el Valencia lo hubiera firmado, estamos hablando de uno de los mejores equipos de España”, afirmó Abalo, quien prefiere medirse al conjunto dirigido por Rubén Baraja que al Celta porque, entre risas, dijo que le “fastidiaría” eliminar “a un equipo gallego”.

“A 90 minutos puede pasar cualquier cosa, por qué no podemos eliminar al Valencia. En la segunda parte de la eliminatoria anterior hubo un momento en el que el Arosa parecía el equipo de Primera División y no el Granada CF, así que le digo al Valencia que no se fíe porque somos un equipo que vamos a salir a ganar”, señaló.

Reconoció que ha vivido días de “incertidumbre” por el recurso presentado por el Granada ante el Comité de Apelación de la Federación Española después de que el juez único de Competición le diera la razón al Arosa en su denuncia por alineación indebida del portero Adri López.

El presidente del Arosa espera que esta eliminatoria deje “algo más” de 50.000 euros en las arcas del club, ya que él está convencido de que A Lomba vivirá “un lleno” porque se trata de un partido histórico.