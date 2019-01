El Granada CF suma efectivos para la causa. Las últimas horas han sido trepidantes en las oficinas del club rojiblanco, ya que en apenas media semana se han cerrado dos incorporaciones de invierno, la llegada de dos jugadores que sirven para completar la plantilla de cara a la segunda vuelta del campeonato.

Completar pero no cerrar porque no es descartable que antes de que el día 31 eche el telón el mercado invernal pueda haber nuevas novedades. Sólo el tiempo, y el margen salarial, dirá si hay una sorpresa de última hora o no.

El jugador que refuerza la primera plantilla rojiblanca es Dani Ojeda, que se incorpora a la entidad hasta final de temporada en régimen de préstamo por parte del Leganés, conjunto al que pertenece tras llegar allí el pasado verano.

Las negociaciones entre los dos clubes y el jugador llevaban produciéndose desde hace varias semanas y se han cerrado en las últimas horas. El entendimiento final contempla la cesión de Dani Ojeda del Leganés al Granada.

Sólo hasta el final del presente curso y sin ninguna cláusula de los rojiblancos una vez concluya el préstamo para poder quedarse al futbolista.

Dani Ojeda fue convocado, pero no jugó, al partido de Copa que el Leganés disputó el miércoles en el campo del Real Madrid. Ayer ya no entró en la lista de citados del choque de Liga que los pepineros jugaron en casa contra el Huesca.

Pretendido en verano

Dani Ojeda es una vieja pretensión del Granada. Su gran papel la pasada temporada con el Lorca, pese a que el equipo murciano descendió a Segunda B, hizo que tuviera ofertas de muchos conjuntos de la categoría de plata, entre ellos el rojiblanco.

Pero se cruzó el Leganés y el jugador, lógicamente, aceptó el ofrecimiento de una escuadra de la máxima categoría.

Hizo una gran pretemporada con los madrileños pero a la hora de la verdad el técnico Mauricio Pellegrino apenas le dio bola en Liga. Apenas unos minutos unos pocos partidos, mucho banquillo y bastante grada.

No lo ha tenido fácil el Granada para hacerse con los servicios del jugador, ya que tanto él como el Leganés tenían ofertas de varios equipos de Segunda y de otros conjuntos de diferentes ligas del mundo.

Dani Ojeda nació hace 24 años en Las Palmas de Gran Canaria. Dio sus primeros pasos en la cantera del cuadro amarillo y jugó en Tercera con el Telde y el Pobla de Mafumet.

El Lorca le dio la oportunidad de saltar a la Península y fue clave en el ascenso de los murcianos a Segunda, donde lució la pasada temporada.

Es un jugador rápido, hábil y polivalente, ya que puede jugar en cualquier posición del flanco de ataque, tanto en las dos bandas como en la media punta o como referencia ofensiva. Y suele marcar con cierta facilidad.

Llega al Granada, sobre todo, para completar la línea de tres que respalda al punta, donde el técnico Diego Martínez ha usado sólo a cuatro jugadores para ocupar las tres plazas disponibles ahí.

Empieza el lunes

Está previsto que Dani Ojeda pase el reconocimiento médico con el Granada en las próximas horas y que se incorpore a los entrenamientos el próximo lunes, por lo que estará ya disponible para el siguiente partido, que será en el Nuevo Los Cármenes contra el Elche.

Esta es la segunda incorporación nazarí en el mercado invernal tras la llegada del central Bernardo Cruz, cuyo fichaje se confirmó a mediados de semana traspasado desde el Lugo. El zaguero también se unirá el lunes al trabajo de grupo y estará disponible para el duelo ante los ilicitanos.