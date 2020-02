Tras lo que sucedió en el choque de LaLiga Santander entre el Athletic Club y el Granada CF, con la polémica suscitada en el penalti que Domingos Duarte cometió sobre Raúl García, muchas de las miradas estarán puestas en el colegiado del encuentro. El encargado de dirigir la contienda será el canario Hernández Hernández, catalogado como uno de los mejores del panorama nacional.

En la presente campaña el trencilla, nacido en Arrecife, dirigió a los rojiblancos en una ocasión en la competición liguera. Fue recientemente, concretamente en el duelo que los de Diego Martínez disputaron en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC, que se saldó con derrota de los granadinos por 2-0.

Rectificado

En dicho encuentro, señaló un penalti de Diego Carlos sobre Antonio Puertas tras el saque de una falta lateral de Víctor Díaz. Sin embargo, el VAR, determinó que había que anular la pena máxima pues el almeriense recibió el golpe del central sevillista sin que el balón estuviera en juego. Una decisión acertada y que pudo cambiar el signo del partido ante los hispalenses.

Hernández Hernández sí que ha tenido poder de decisión en otros encuentros de los rojiblancos en la competición liguera, pero como responsable del VAR. Concretamente, en la jornada 9 apoyó a Estrada Fernández en el duelo en el Nuevo Los Cármenes ante Osasuna que se saldó con victoria por 1-0.

Personalidad

No será fácil el duelo para el canario, ya no sólo por todo lo que se juegan ambos equipos, que buscan un pase para la final copera en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, sino por el excelente ambiente que se vivirá en el Estadio de San Mamés, que en estas citas aprieta como nunca. El Barcelona en cuartos de final pudo comprobarlo. Son 36 años sin ganar un título copero y la afición vasca seguro que aprieta al árbitro, que suele tener personalidad para sobreponerse a dichas situaciones. En cualquier caso, los ojos estarán puestos en él como no puede ser de otra manera.